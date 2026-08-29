Liderii Iranului încep să recunoscă efectele economice ale sancțiunilor. Cât a ajuns inflația și cu cât s-a prăbușit comerțul exterior

Liderii iranieni încep să recunoască efectele economice ale conflictului cu SUA, liderul suprem îndemnând guvernul să găsească soluții pentru dificultățile cu care se confruntă populația, iar președintele afirmând că comerțul exterior s-a redus cu o treime din cauza sancțiunilor și blocadei americane, transmite Reuters.

Cu toate acestea, Teheranul nu a dat semne sâmbătă că ar ceda în vreun fel, promițând să reziste presiunilor SUA, să continue eforturile diplomatice și să mențină ceea ce a numit controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Guvernul a declarat într-un comunicat difuzat de mass-media de stat că abordarea presiunilor economice cauzate de sancțiuni și război reprezintă o prioritate centrală, incluzând combaterea inflației, gestionarea piețelor, crearea de locuri de muncă, orientarea investițiilor către producția internă și reducerea treptată a dependenței de dolar.

Ce sancțiuni a mai anunțat SUA acum

La șase luni de la declanșarea războiului de către SUA și Israel, negocierile se află într-un impas, iar administrația președintelui Donald Trump și-a intensificat eforturile de a pedepsi financiar Iranul prin ceea ce a numit „Ziua Z economică”.

Washingtonul a avertizat țările să întrerupă relațiile comerciale cu Iranul, sub amenințarea unor sancțiuni secundare, deși Departamentul Trezoreriei nu a mers până la impunerea de sancțiuni împotriva principalilor parteneri comerciali ai Iranului, precum China și India, ceea ce ar fi putut avea repercusiuni asupra economiei SUA cât și a celei globale.

Trezoreria a impus sancțiuni asupra băncii egiptene Banque Misr pentru că a făcut afaceri cu Teheranul, blocând sucursalele băncii din Emiratele Arabe Unite să efectueze tranzacții în dolari.

Statele Unite au emis, de asemenea, sancțiuni împotriva unei entități cu sediul în Hong Kong și a unei persoane legate de Banca Melli din Iran, potrivit unei notificări publicate pe site-ul Trezoreriei.

Inflația oficială e la 66%, comerțul a căzut cu 35%

Aceste sancțiuni agravează impactul războiului asupra economiei Iranului, unde inflația anuală a atins 66% luna trecută.

Liderul suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei — care nu a mai apărut în public de când a fost rănit în atacul inițial din 28 februarie, în care și-a pierdut viața tatăl său și fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei — a solicitat guvernului să abordeze dificultățile economice.

„Este necesar să se abordeze cu seriozitate lanțul de provocări economice și legate de mijloacele de trai, precum inflația, șomajul, gestionarea prețurilor și piața bunurilor și serviciilor”, se spune într-o declarație tribuită lui Khamenei.

Președintele Masoud Pezeshkian a declarat pentru mass-media de stat că exporturile și importurile iraniene au scăzut cu aproape 35% din cauza sancțiunilor SUA și a blocadei navale a porturilor iraniene.

El a precizat însă că Iranul a reușit să vândă aproximativ 90 de milioane de barili de petrol în perioada scurtă de valabilitate a memorandumului de înțelegere semnat în iunie de SUA și Iran, când Washingtonul a permis vânzările de petrol iranian.