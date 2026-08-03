Liderul enclavei Ceuta lansează acuzații de „atrocitate”. „Sunt 88 de cadavre la morgă, iar pe cealaltă parte a graniței sunt și mai multe”

Juan Jesús Vivas afirmă că afluxul de migranți în Ceuta este considerat „cel puțin încurajat sau permis” de către Rabat, în timp ce Spania solicită solidaritatea Uniunii Europene.

Un număr tot mai mare de voci acuză Marocul că contribuie la agravarea crizei din Ceuta, liderul enclavei spaniole descriind trecerile de frontieră de săptămâna trecută drept un atac la adresa integrității teritoriale a Spaniei, considerat a fi „dacă nu orchestrat, cel puțin încurajat sau permis de Maroc”, scrie luni The Guardian.

Ministerul de Interne al Spaniei a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că 48.300 dintre cele aproximativ 50.000 de persoane care au sosit în Ceuta, un mic teritoriu spaniol din Africa de Nord, au fost trimise înapoi în Maroc. Afluxul extraordinar a copleșit orașul cu 84.000 de locuitori și a declanșat o criză politică în întreaga UE, unele state membre aruncând vina asupra Spaniei.

În Ceuta, liderii subliniează contextul mai larg al celor întâmplate. „Este o atrocitate”, a declarat Juan Jesús Vivas, liderul conservator de lungă durată al teritoriului. „Sunt 88 de cadavre la morgă, iar pe cealaltă parte a frontierei sunt și mai multe.”

El a spus că localnicii au urmărit desfășurarea evenimentelor cu un amestec de tristețe, îngrijorare și neliniște. „Oamenii nu văd acest lucru ca pe o criză a migrației; a fost, în esență, un atac, o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”, a declarat Vivas pentru ziarul El Pais. „Oamenii au simțit că acest lucru, dacă nu a fost orchestrat, a fost cel puțin încurajat sau permis de Maroc.”

Juan Vivas a făcut o paralelă cu luna mai 2021, când Rabatul (capitala Marocului) a relaxat controalele la frontieră, permițând unui număr de 10.000 de persoane să treacă în Ceuta în decurs de două zile, în timpul unui impas diplomatic legat de decizia Madridului de a permite unui lider al mișcării de independență din Sahara Occidentală să fie tratat pentru COVID-19 în Spania.

Insinuarea privind implicarea Marocului părea să fie susținută de evaluarea preliminară a serviciilor secrete spaniole, care au invocat suspiciuni conform cărora afluxul nu fusese planificat de autoritățile marocane, dar au concluzionat că Marocul nu a reușit să oprească valul de oameni care se îndreptau spre graniță și, în unele cazuri, chiar le-a facilitat trecerea.

Surse din serviciile de informații au declarat pentru El Pais că la originea afluxului se află probabil o știre falsă care s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare după o hotărâre a Curții Supreme spaniole potrivit căreia migranții care sosesc pe mare nu pot fi expulzați în mod sumar. Pe măsură ce știrea falsă a căpătat amploare online, supravegherea de pe partea marocană a frontierei s-a redus la minimum, până când a fost complet suspendată la sfârșitul săptămânii trecute, ceea ce a permis ca zeci de mii de oameni să poată să treacă.

Înot printre cadavre

Luni, în Ceuta, sute de persoane continuau să doarmă în aer liber pe plajă sau în apropierea moscheilor din enclavă.

Ashraf, un tânăr în vârstă de 28 de ani, a povestit că a ignorat avertismentele mamei lui împotriva trecerii în Spania după ce a văzut postări pe rețelele de socializare care spuneau că granița fusese deschisă. Deși a reușit să ajungă în Ceuta, ceea ce a urmat a fost o încercare dureroasă de câteva zile, în care s-a străduit să găsească hrană și adăpost, încercând în același timp să alunge amintirile a ceea ce trăise.

„Poate că mă vezi zâmbind puțin, dar în interior sunt distrus”, a spus cetățeanul marocan, amintindu-și cum a înotat printre cadavre pentru a ajunge în Ceuta. „Erau atât de mulți oameni în mare. Toată lumea încerca să se agațe de tine ca să se salveze, iar tu încercai să scapi și să înaintezi, ca să nu te tragă în jos sau să te înece. Poliția marocană ne împingea spre apă și ne spunea «înotați, înotați».”

Alții îi căutau cu disperare pe cei dragi care dispăruseră. O mamă a spus că merge de zile întregi pe străzile din Ceuta, căutând frenetic orice urmă a copiilor ei, în vârstă de 13 și 16 ani.

Cei trei plecaseră împreună din Maroc, aruncându-se în mare pentru a ocoli granița. Pe măsură ce curenții puternici îi trăgeau, ea și-a pierdut copiii din vedere.

„Am nevoie de ajutor”, a spus ea, arătând o fotografie cu un băiețel zâmbitor. „Unii migranți mi-au spus că i-au văzut în Ceuta, dar nu reușesc să-i găsesc.”

Reacția UE

La nivelul întregii UE, criza din Ceuta pare să fi marcat un moment de adevăr, după ce câteva țări membre ale UE au reacționat la această situație solicitând suspendarea Spaniei din spațiul Schengen – spațiul de liberă circulație al blocului comunitar.

Înaintea reuniunii miniștrilor de interne de marți, convocată pentru a aborda criza, șeful diplomației spaniole a declarat că Madridul va solicita solidaritate din partea statelor membre ale UE, după ce mai multe dintre acestea, în opinia lui, „nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor”.

„A existat un efort internațional reacționar și sincronizat care a amplificat foarte rapid ceea ce se întâmpla, răspândind minciuni și știri false despre integritatea spațiului Schengen și despre acțiunile Spaniei”, a declarat José Manuel Albares pentru postul de televiziune TVE. „Din păcate, aceste neadevăruri au fost amplificate chiar și de unele guverne europene.”

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a afirmat, într-o scrisoare adresată premierului spaniol Pedro Sánchez, că reuniunea de marți va fi o ocazie de a trage învățăminte din ceea ce s-a întâmplat la Ceuta și a felicitat Madridul pentru gestionarea rapidă a crizei. „Din acest incident reiese clar că trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a ne consolida și mai mult frontierele în punctele critice”, a spus ea.

„The Guardian” mai scrie că a aflat că la reuniunea statelor membre de sâmbătă a existat o puternică suspiciune că criza nu a fost un accident, ci a fost coordonată, deși Italia și Danemarca, cu un anumit sprijin din partea Poloniei și a Suediei, au criticat Spania pentru cele întâmplate.

O sursă a declarat că a fost recunoscut pe scară largă faptul că Spania nu putea pur și simplu să arunce vina pe Maroc, având în vedere cooperarea strânsă necesară pentru repatrierea celor care au trecut granița și, pe termen lung, pentru controlul migrației și securitate.

Statele membre ale UE au discutat, de asemenea, despre amenințarea reprezentată de dezinformarea rusă și despre modul în care aceasta ar putea exploata criza pentru a intensifica tensiunile în cadrul blocului comunitar, a adăugat sursa.

Îngrijorările au ieșit la iveală la sfârșitul săptămânii trecute, când ministrul interimar de Externe al Ucrainei a declarat că au fost identificate peste 1.500 de postări referitoare la Ceuta pe rețelele proruse.

„Am detectat o campanie intensă de propagandă rusă în întreaga Europă, care folosește imagini din Ceuta pentru a semăna destabilizare”, a scris Andrii Sîbiga, într-un mesaj publicat în mediul online. „Nu este vorba despre situația în sine, ci despre modul în care Rusia încearcă să exploateze orice subiect care îi poate servi agenda.”