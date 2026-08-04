Liderul pieței de jocuri de noroc din România anunță un nou om în fruntea operațiunilor sale din țară

Andrei Popa este noul director general al Super Technologies în România, grup care controlează cea mai mare rețea locală de profil, cu aproape 3.200 de angajați și taxe plătite de peste 420 de milioane de euro în 2025, potrivit unui comunicat al companiei pe care publicul o cunoaște cu numele Superbet.

Mandatul lui Andrei Popa a început la 1 august 2026. Popa a preluat conducerea întregului portofoliu de operațiuni locale de la Adam Lamentowicz, alături de care a colaborat strâns în ultimii trei ani, susține Supert Technologies.

Cea mai mare companie de jocuri de noroc din România, Superbet, s-a redenumit și repoziționat în ultima perioadă drept Super Technologies, companie de divertisment și tehnologie. Comunicarea de masă și participarea la gambling se fac în continuare sub numele vechi de Superbet.

În timp ce Popa preia frâiele pieței locale, Lamentowicz rămâne în cadrul grupului pentru a coordona expansiunea regională în Europa Centrală și de Est, precum și consolidarea piețelor deja existente din România, Polonia, Serbia și, cel mai recent, Grecia.

„În ultimii trei ani, sub coordonarea celor doi lideri, activitatea grupului în România a evoluat de la un singur brand, Superbet, la un ecosistem multibrand. Acesta reunește în prezent mărcile Napoleon Games, Superscore și Maxbet, ultima fiind integrată în urma unei tranzacții recente, se arată în comunicat”, susține compania.

În România, compania susține că are o rețea de peste 1.000 de agenții de retail și aproape 3.200 de angajați. În plus, compania este un contribuabil major, cu taxe de peste 420 de milioane de euro plătite în 2025.

„La nivel global, Super Technologies este susținută de fondul de investiții Blackstone, care a intrat în acționariat în 2019 cu 175 de milioane de euro, parteneriat consolidat în 2025 printr-un acord de refinanțare de 1,3 miliarde de euro pentru accelerarea expansiunii”, susține compania.

Cine este Andrei Popa

Noul director general are peste 16 ani de experiență în tehnologie și divertisment, dintre care 10 ani în cadrul Super, unde a pus bazele primei divizii de Business Intelligence. El este și fondatorul Data Talks, o comunitate locală dedicată analizei de date.

„Obiectivul meu va fi să transform România în piața în care cele mai ambițioase idei ale Super prind viață pentru prima dată și să valorificăm viziunea noastră centrată pe dorințele clientului pentru a construi un motor de creștere și mai puternic”, a declarat Andrei Popa în comunicatul oficial al Super.