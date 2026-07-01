Liderul segmentului de cafea instant din România mută fabrica din București

Strauss România, liderul segmentului de cafea instant din România, a decis să își mute și să își restrângă amprenta fabricii din România, ca parte a unei strategii care vizează și înființarea unui centru regional de producție în Polonia. Halele din care se mută acum producătorul Doncafé și Amigo sunt scoase la vânzare cu 12,5 milioane euro, potrivit surselor Profit.ro.

Strauss România, cu afaceri de circa 78 de milioane de euro în 2025, va închide luna viitoare fabrica din zona Pallady a Bucureștiului, unde funcționa în chirie, și își va deschide un nou centru regional de producție, într-un spațiu de circa 5.000 de metri pătrați închiriat în VGP Park Bucharest, din Ștefăneștii de Jos.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Producția de cafea instant, mixuri și cafea artizanala prajită în noua fabrică va începe de la sfârșitul acestei veri.

Deși amprenta va fi mai redusă, fabrica va fi modernizată cu utilaje noi, o investiție care va urca la câteva milioane de euro. Spațiul închiriat de la dezvoltatorul belgian VGP va cuprinde și depozite. Partea de logistică a fost externalizată către grupul de distribuție Aquila.

Dacă în vechea fabrică din Pallady producea exclusiv pentru piața românească, noua fabrică din Ștefănești va produce cafea și pentru piețele regionale.

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