Liderul senatorilor PNL spune că în ședința de luni se va discuta și posibila sesizare a CCR: „Încălcarea Constituţiei este cât se poate de evidentă”

Senatorul Daniel Fenechiu (PNL) a anunţat, luni, că la sedinţa conducerii partidului se va discuta despre o posibilă sesizare a Curţii Constituţionale, în urma desemnării lui Veştea premier, el arătând că încălcarea Constituţiei este cât se poate de evidentă, pentru că preşedintele nu s-a consultat cu partidele, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul, transmite News.ro.

”În momentul în care domnul Tomac şi-a depus mandatul, şeful statului trebuia să invite partidele la negocieri şi la finalul negocierilor, consultărilor, ar fi trebuit să anunţe un prim-ministru. Ideea că şeful statului intervine în viaţa Partidului Naţional Liberal e o chestiune care, din punctul meu de vedere, este inacceptabilă. Îmi-aduce aminte de manifestările de autoritate ale regelui Carol. Partidul Naţional Liberal a avut o istorie asemănătoare, după asasinarea lui Ion Gheorghe Duca” a declarat senatorul Daniel Fenechiu, despre desemnarea lui Adrian Veştea premier.

„Cu siguranţă, astăzi, la Biroul Politic Naţional, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale. Există doi actori care pot sesiza, prim-ministrul şi preşedintele Senatului”, a mai spus Fenechiu. Președintele Senatului este liberalul Mircea Abrudean.

Senatorul PNL a afirmat că, în opinia sa, ”încălcarea Constituţiei este cât se poate de evidentă”.

Despre o posibilă excludere din partid a lui Adrian Veştea, Fenechiu a spus: ”E o întrebare la care nu pot să vă răspund, cu toată sinceritatea. Nu ştiu să existe vreo intenţie de acest gen. (..) Eu niciodată nu am fost genul de om extrem de revoluţionar. Am răspuns şi astăzi la întrebarea că nu cred că Nicuşor Dan ar fi suspendat pentru modul în care a încălcat Constituţia, dar cred că o decizie a Curţii ar ajuta şi România şi pe viitorul preşedinte, sau pe actualul preşedinte, să respecte regulile jocului constituţional. Nu ştiu dacă soluţia constă în excluderi din partid. Nu cred că excluderile sunt cheia succesului. Cred că o discuţie onestă şi o poziţionare în interesul României, în primul rând, şi al Partidului Naţional Liberal în subsidiar, sunt lucrurile care ar trebui să primeze”, a menţionat el.