Liderul suprem al Iranului respinge propunerile de dezescaladare și cere ca Israelul și SUA „să fie puse în genunchi”

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei (care a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel din 28 februarie) Foto: Profimedia

Mojtaba Khamenei a ținut prima sa ședință de politică externă de la numirea sa în funcția de lider suprem, a declarat un oficial iranian pentru Reuters, fără a preciza dacă a participat la ședință în persoană sau de la distanță.

Cu această ocazie, Khamenei a adoptat o poziție „foarte dură și fermă” în care a cerut răzbunare împotriva Statelor Unite și a Israelului.

Înaltul oficial iranian, care a cerut să rămână anonim în dialogul cu Reuters, a declarat că două țări intermediare au transmis Ministerului Afacerilor Externe al Iranului propuneri privind „reducerea tensiunilor sau încetarea focului cu Statele Unite”. Oficialul nu a oferit detalii suplimentare cu privire la propuneri sau la intermediari.

În șeidnță, liderul suprem a răspuns că nu este „momentul potrivit pentru pace până când Statele Unite și Israelul nu vor fi îngenunchiate, nu vor accepta înfrângerea și nu vor plăti despăgubiri”.

Liderul suprem are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat din Republica Islamică.

Soarta lui Mojtaba Khamenei nu este clară

Mojtaba Khamenei nu a apărut public de la alegerea ca lider suprem în urmă o săptămână și nu au fost publicate imagini noi cu el. Singurul său mesaj de la alegere a fost citit de un prezentator de televiziune.

În mesajul respectiv, noul lider suprem anunța că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână închisă ca instrument de presiune asupra „dușmanilor Iranului”.

Unii oficiali iranieni au declarat că a fost ușor rănit în atacurile care l-au ucis pe tatăl său. Oficialii americani au sugerat că a suferit răni grave.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului se află în a treia săptămână, cu cel puțin 2.000 de morți și fără un sfârșit la orizont. Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă, iar aliații SUA au respins cererea președintelui american Donald Trump de ajutor pentru redeschiderea ei.