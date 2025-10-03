Liderul uneia dintre cele mai mici și bogate țări din Europa tocmai a abdicat după 25 de ani

Henri, Marele Duce al Luxemburgului, alături de soția sa, Marea Ducesă Maria Teresa, după semnarea actelor de abdicare, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

Marele Duce Henri a abdicat oficial după 25 de ani ca șef al statului Luxemburgului, marcând sfârșitul unei ere și deschizând calea pentru ca fiul său, Guillaume, să preia conducerea, relatează RTL.

După 25 de ani în fruntea statului luxemburghez, Marele Duce Henri a abdicat oficial vineri dimineață, marcând sfârșitul unei epoci pentru Marele Ducat. Ceremonia formală de abdicare a avut loc la Palatul Marelui Ducat, în prezența familiei regale, a oficialilor guvernamentali și a demnitarilor invitați.

Henri, în vârstă de 70 de ani, a urcat pe tron în octombrie 2000, după abdicarea tatălui său, Marele Duce Jean. De-a lungul domniei sale, a devenit cunoscut ca o figură unificatoare, prezidând o perioadă de stabilitate politică, creștere economică și consolidare a rolului Luxemburgului în afacerile internaționale, potrivit RTL.

Educația sa s-a desfășurat în Luxemburg, Franța și Elveția, iar Henri a studiat științe politice la Universitatea din Geneva, urmând apoi cursurile Academiei Militare Regale Sandhurst din Regatul Unit. Înainte de accederea sa la tron, a deținut titlul de Mare Duce Moștenitor, pregătindu-se pentru îndatoririle sale constituționale și reprezentând Luxemburgul în străinătate.

Ca suveran, Henri a avut în principal un rol ceremonial, dar a rămas un simbol central al continuității. Domnia sa a fost marcată de reforme constituționale care au clarificat echilibrul de putere dintre monarhie și guvernul ales, precum și de creșterea profilului Luxemburgului în cadrul Uniunii Europene și al diplomației internaționale.

El este succedat de fiul său cel mare, Marele Duce Moștenitor Guillaume, în vârstă de 43 de ani, care este pe punctul de a deveni noul Mare Duce. Guillaume a fost pregătit de mult timp pentru acest rol, însoțindu-și tatăl la evenimente oficiale și asumând responsabilități sporite de când a fost numit Locotenent-Reprezentant în 2024.

Henri și soția sa, Marea Ducesă Maria Teresa, au cinci copii. Cuplul a fost implicat activ în diverse inițiative caritabile, Maria Teresa remarcându-se prin promovarea cauzelor umanitare și sociale de-a lungul anilor petrecuți pe tron.

Odată cu această tranziție, Luxemburgul intră acum într-un nou capitol, în timp ce Henri se retrage, iar Marele Duce Guillaume preia conducerea.