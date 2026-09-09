Liderul USR, întrebat despre varianta Luca Niculescu: „Nu poate să existe nici premier independent, nici premier apolitic” / Despre anticipate

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că sintagma „premier independent” este una „fără niciun fel de sens”, deoarece prim-ministrul depinde de partidele parlamentare care îl susțin.

Dominic Fritz a amintit, miercuri, într-un interviu pentru Cotidianul, că USR, PNL și UDMR îl susțin pentru funcția de prim-ministru pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă USR ar susține un guvern condus de un independent, cum ar fi fostul ambasador Luca Niculescu, de exemplu, Fritz a spus: „Nu există un premier independent. Este o sintagmă fără niciun fel de sens”.

„Nici apolitic nu există. Un premier este dependent de partidele, în Parlament, care îl susțin, de voturile în Parlament, care sunt partide politice, deci nu poate să existe nici premier independent, nici premier apolitic, și este absolut exclus să susținem un premier care este dependent de PSD, care este păpușat de PSD”, a adăugat președintele USR.

USR susține varianta alegerilor anticipate „cu toată inima”

Dominic Fritz a fost întrebat dacă USR susține un astfel de scenariu.

„Da, cu toată inima spun da. Nu este un accident că Constituția României prevede pentru astfel de situații alegeri anticipate. Faptul că cei care au creat această criză nu reușesc să pună o soluție reală pe masă, fix pentru asta s-a creat această opțiune, de alegeri anticipate”, a răspuns liderul USR.

El crede că trebuie să se ajungă la anticipate „dacă nu există rapid o soluție”.

„Nu este ceva ce am inventat acum, ci cei care au scris Constituția au spus, trebuie să existe un moment în care puterea merge înapoi la cetățeni, în care luăm puterea din mâinile politicienilor și o dăm înapoi în mâinile cetățenilor, care ei să poată decidă care este următorul pas. Cred că am ajuns în acest moment”, a continuat Fritz.

Președintele USR susține că PSD nu vrea alegeri anticipate.

„În primul rând, PSD nu își dorește alegeri anticipate, pentru că sunt din ce în ce mai puțini oameni care cad în capcana lor – și din ce în ce mai mulți oameni îi văd cu ceasurile lor de lux, cu zborurile lor private”, a mai declarat Dominic Fritz.