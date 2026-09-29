Lidl aduce și în România un produs neașteptat devenit deja viral. Va fi vândut în ediție limitată

Lanțul german aduce și în magazinele sale din România perna de gât de călătorie în formă de croissant pe care a creat-o cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris. În urmă cu doi ani lansa o geantă de mână în formă de croissant.

În 25 de țări europene – inclusiv în România- Lidl va oferi clienților săi, începând cu 15 octombrie, pernele de călătorie în ediție limitată, se arată într-un comunicat de presă al companiei. În plus, fiecare pernă include un cupon digital pentru aplicația Lidl Plus, care poate fi valorificat direct în magazine pentru un croissant adevărat.

Lansarea din magazine are loc după ce într-un zbor către capitala modei, compania a întâmpinat pasagerii cu „NeckCroissant”, o pernă de gât clasică de călătorie, concepută să arate ca emblematicul croissant Lidl – atât de realistă încât ar putea fi ușor confundată cu originalul, se mai arată în comunicat.

Geantă de mână în formă de croissant

În urmă cu doi ani, Lidl a lansat o geantă de mână în formă de croissant, creată în colaborare cu artistul newyorkez Nikolas Bentel, scrie publicația Nss Magazine. Prețul: circa 60 de euro.

Lidl are 14.000 de angajați în România, unde retailer-ul german are deschise peste 400 de magazine și 6 centre logistice.



