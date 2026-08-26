Lidl își continuă expansiunea în România, unde are deja peste 400 de magazine. Două deschideri anunțate pentru joi

Lidl deschide joi, 27 august, două noi magazine, în orașele Buzău și Craiova.

Potrivit companiei, magazinul din orașul Craiova, situat pe Strada Bariera Vâlcii, Nr. 164, dispune de o suprafață de vânzare de peste 1.400 mp și are disponibile 129 de locuri de parcare. Noua unitate din orașul Buzău, amplasată pe Strada Transilvaniei, Nr. 174-176, are o suprafață de vânzare de peste 1.300 mp și oferă clienților 112 locuri de parcare. Programul de funcționare al celor două magazine este de luni până sâmbătă între orele 07:00 și 22:00, iar duminica, între 08:00 și 20:00.

Lidl creează astfel 69 de noi locuri de muncă, dintre care 45 în Craiova și 24 în Buzău, se arată în comunicat.

Lidl are peste 395.000 de angajați, dintre care peste 14.000 în România, unde retailer-ul german are deschise peste 400 de magazine și 6 centre logistice.

Lidl este parte a grupului german Schwarz, care deține și Kaufland.