Lidl pierde în Olanda războiul sandalelor cu Birkenstock

Un tribunal olandez a interzis lanțului german de supermarketuri Lidl vânzarea în Țările de Jos a versiunilor contrafăcute ale celebrelor sandale Birkenstock, scrie BBC.

Decizia presupune că Lidl nu poate vinde versiunile sale imitate ale modelelor Arizona, Madrid, Gizeh, Boston și Florida ale mărcii Birkenstock pe teritoriul Olandei, după ce instanța a constatat că lanțul de magazine cu prețuri reduse a încălcat marca comercială a mărcii referitoare la „designul tălpii interioare”.

Potrivit deciziei, Lidl riscă o amendă de 5.000 de euro (4.200 de lire sterline) pe zi în cazul în care nu se conformează și trebuie, de asemenea, să transmită datele privind vânzările către Birkenstock.

De asemenea, Lidl trebuie să despăgubească Birkenstock și să îi plătească cheltuielile de judecată, suma urmând a fi stabilită prin hotărâri judecătorești separate.

Birkenstock a declarat că hotărârea transmite un mesaj clar, și anume că „imitațiilor nu trebuie să li se permită să profite de pe urma creativității și inovației noastre”. BBC a contactat Lidl pentru a obține un comentariu.

Hotărârea poate fi încă contestată,

O interdicție similară a primit în urmă cu aproape un an și retailerul Scapino.