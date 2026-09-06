Lidl se pregătește să deschidă cel mai mare magazin al său din România. E amplasat într-o zonă-cheie a comerțului din București

Lanțul german de supermarketuri va construi până la finalul anului cel mai mare magazin pe care îl deține în România, în București, în zona Obor,, informează site-ul Profit.

Magazinul este situat în cadrul unui proiect rezidențial dezvoltat pe locul fostei fabrici Aversa din Capitală.

Magazinul va fi amenajat pe un teren de 10.418 mp și va avea o suprafață de 3.265 mp, ceva mai mare decât un alt magazin mare al Lidl, aflat în Timișoara.

O zonă-cheie a comerțului din București

Viitorul magazin Lidl, aflat pe fostul teren al fabricii Aversa, se va afla la câțiva pași de cea mai mare piață agro-alimentară din București, Obor, dar și de un hypermarket Carrefour aflat în interiorul mall-ului Veranda.

Lidl are peste 14.000 de angajați în România și 400 de magazine deschise.