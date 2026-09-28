Lidl tocmai a deschis un nou magazin în România. De data aceasta într-o comună, chiar lângă granița cu Ungaria

Lanțul german a deschis luni, 28 septembrie, un magazin în comuna Sântandrei, județul Bihor.

Noua unitate este situată pe Strada Principală, Nr. 537-538, are o suprafață de vânzare de peste 1.100 mp și pune la dispoziția clienților 100 de locuri de parcare. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00, iar duminică, între 08:00 și 20:00, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Deschiderea magazinului din Sântandrei presupune și creearea a 18 noi locuri de muncă, se mai arată în comunicat.

Formată din satele Palota și Sântandrei, comuna are circa 9.000 de locuitori și se află la circa 6 km de Oradea și la 14 km de granița cu Ungaria, la Borș.