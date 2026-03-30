Limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită cu încă 3 luni
Liderii coaliției de guvernare au decis luni prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază cu încă trei luni, până la 30 iunie 2026.
- Contactat de HotNews.ro, ministrul Florin Barbu a declarat că „măsura va fi adoptată marți într-o ședință de guvern”.
Decizia Coaliției privind prelungirea adaosului comercial la alimentele de bază a fost anunțată și de PNL.
Actualul mecanism de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare expiră la 31 martie 2026.
Listă de produse şi alimente pentru care este aplicată limitarea adaosului:
- „1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
- 2. Magiun până la 350 grame”.
- 3. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
- 4. Brânză telemea de vacă vrac
- 5. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
- 6. Făină albă de grâu „000” până la 1 kg
- 7. Mălai până la 1 kg
- 8. Ouă de găină calibrul M
- 9. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l
- 10. Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.
- 11. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.
- 12. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.
- 13. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.
- 14. Cartofi proaspeţi albi vrac
- 15. Zahăr alb tos până la 1 kg
- 16. Smântână- 12% grăsime
- 17. Unt până la 250 grame.”
Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă inițial în iulie 2023 (OUG 67/2023), pentru 90 de zile, și a fost prelungită de atunci de mai multe ori – cel mai recent în septembrie 2025, până la 31 martie 2026.
Ordonanța de urgență prevede următoarele limite la adoasul comercial:
- cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% față de costul de producție al produsului, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte;
- cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, este de maximum 5% față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale;
- cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash carry este de maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului.