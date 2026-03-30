Limitarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită cu încă 3 luni

Liderii coaliției de guvernare au decis luni prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază cu încă trei luni, până la 30 iunie 2026.

Contactat de HotNews.ro, ministrul Florin Barbu a declarat că „măsura va fi adoptată marți într-o ședință de guvern”.

Decizia Coaliției privind prelungirea adaosului comercial la alimentele de bază a fost anunțată și de PNL.

Actualul mecanism de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare expiră la 31 martie 2026.

Listă de produse şi alimente pentru care este aplicată limitarea adaosului:

„1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi

2. Magiun până la 350 grame”.

3. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

4. Brânză telemea de vacă vrac

5. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

6. Făină albă de grâu „000” până la 1 kg

7. Mălai până la 1 kg

8. Ouă de găină calibrul M

9. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

10. Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.

11. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.

12. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.

13. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.

14. Cartofi proaspeţi albi vrac

15. Zahăr alb tos până la 1 kg

16. Smântână- 12% grăsime

17. Unt până la 250 grame.”

Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă inițial în iulie 2023 (OUG 67/2023), pentru 90 de zile, și a fost prelungită de atunci de mai multe ori – cel mai recent în septembrie 2025, până la 31 martie 2026.

Ordonanța de urgență prevede următoarele limite la adoasul comercial: