Lionel Richie s-a internat voluntar la terapie intensivă imediat după un concert. Artistul ceruse un scaun în timpul spectacolului

Lionel Richie, în vârstă de 77 de ani, s-a prezentat la spital după ce a susținut un concert la Muny, un amfiteatru în aer liber din Saint-Louis, Missouri, în 30 august. Cântărețul s-a internat voluntar la secția de terapie intensivă.

El este tratat pentru o posibilă deshidratare, potrivit News.ro.

Artistul și-a încheiat concertul stând jos. Vizibil slăbit, Lionel Richie a cerut un scaun pentru a interpreta ultima piesă a serii, „All Night Long”. Odată ce s-a încheiat spectacolul, vedeta s-a deplasat din proprie inițiativă la o unitate medicală din oraș, pentru a efectua niște analize.

O sursă apropiată, citată de The Hollywood Reporter, precizează că „s-a internat singur la spital după concertul de sâmbătă seara și se simte bine”.

TMZ reporting Lionel Richie in ICU after his performance in St. Louis Saturday night at the Muny. Saying it could be dehydration and hoping to be discharged tomorrow. This is video of Saturday’s show. pic.twitter.com/0PiEUKUObI — KMOX St. Louis News (@kmoxnews) August 31, 2026

Personalul medical ar analiza posibilitatea unei deshidratări, fără a se fi identificat vreo gravitate în acest moment, iar cântărețul speră să poată părăsi spitalul marți.

Nu este prima situație de urgență din această vară pentru artist. Lionel Richie s-a mai simțit rău în timpul unui concert în 24 iunie, fiind nevoit să părăsească scena înainte de finalul spectacolului. În cele din urmă, nu s-a mai întors să termine spectacolul în seara aceea.

Următoarele două concerte din turneul său, la Chicago și apoi la Columbus, au fost amânate la recomandarea medicilor săi, înainte ca el să urce din nou pe scenă la 30 iunie, la Pittsburgh. Turneul comun cu Earth, Wind & Fire s-a încheiat câteva săptămâni mai târziu la Austin, în Texas.

Incidentul are loc în contextul în care Lionel Richie mai are de susținut aproximativ zece concerte până la sfârșitul anului, precum și o serie de șase concerte programate la Encore Theater din cadrul complexului Wynn din Las Vegas, între octombrie și noiembrie, urmate de un concert suplimentar la 19 decembrie la São Paulo, în Brazilia. Nimeni nu știe dacă această nouă internare în spital va avea vreun impact asupra acestor viitoare evenimente.