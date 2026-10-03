LISTA Mașini electrice cu autonomie reală peste 500 km. Una singură are un preț accesibil

Numărul mașinilor electrice care depășesc pragul psihologic de 500 km a crescut în ultimii ani, astfel că potențialii clienți au acum de unde alege. Singura problemă rămâne prețul, pentru că în continuare versiunile performante, cu baterii mari, sunt scumpe pentru români, relevă analiza Profit.ro.

Doar patru mașini electrice din Europa pot atinge autonomii de peste 600 km în viața reală, dintre cele 31 de mașini care depășesc 500 km cu o singură încărcare.

Automobilul complet electric cu cea mai mare autonomie de pe piață, în acest moment, este BMW iX3 50 xDrive, care a atins în testele pe șosele, în regim mixt, 671 de kilometri, respectiv un consum mediu de 16,2 kWh/100 km.

Performanța este posibilă datorită bateriei de 108,7 kWh, cea mai mare dintre mașinile aflate pe piață. Valoarea a fost obținută de jurnaliștii de la l’Argus, în testele monitorizate în trafic real, care au cuprins drumuri urbane, drumuri naționale și autostradă, în proporții egale.

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