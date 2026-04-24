LISTA Noi salarii pentru medici – Un medic primar va avea un salariu brut de 17.300 de lei, iar un asistent principal de 8.218 lei

Un medic primar ar urma să primească pe lună un salariu brut de 17.300 de lei începând din iulie 2027, în timp ce un medic rezident de anul I un salariu brut de 8.304 lei, prevede proiectul Legii Salarizării pregătit de către Guvern și obținut de către Profit.ro.

Un asistent medical principal va avea 8.218 lei brut, iar unul debutant 7.396 lei.

Noua lege, care e și jalon în PNRR și trebuie adoptată în perioada următoare, prevede că actul normativ intră în vigoare la data de 1 iulie 2027, pentru toate categoriile de personal bugetar, precum și faptul că, la data intrării în vigoare valoarea de referință este de 4.325 lei, în funcție de care se vor face calculele utilizând coficienții de salarizare.

Proiectul de lege este încă în lucru la nivelul Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor și poate fi modificat.

