Listele de așteptare ale demnității. De ce, în România, accesul la o moarte fără dureri depinde încă de noroc

Doar 1 din 6 pacienți care au nevoie de îngrijiri paliative beneficiază de o internare decontată de stat. Pentru ceilalți, totul se decide în funcție de unde locuiesc și cât își permite familia să plătească, nu de nevoile lor medicale, arată site-ul de investigații Snoop.ro.

În primul episod, Snoop a arătat cum lipsa serviciilor de îngrijiri paliative blochează secțiile de ATI și oncologie și obligă spitalele să țină mii de pacienți pe paturi care ar trebui folosite pentru alte urgențe.

Al doilea episod urmărește ce înseamnă această lipsă pentru pacienți și familiile lor: cât costă îngrijirea când statul nu o poate oferi și de ce accesul la o moarte fără dureri depinde încă de noroc, în România.

În jur de 15.000 de copii au nevoie de paliație, iar pentru ei există numai 82 de paturi în sistemul public și la ong-uri.

Numărul total al internărilor rambursate pe secții de paliație a crescut exponențial în ultimii ani, arată datele obținute de Snoop de la CNAS.

Grafic: Adriana Diaconu

În 2023, durata totală a fost de 608.564 zile de spitalizare decontate, iar în 2025 a fost de 1.083.252 de zile. La o durată medie a internării de 33,4 zile, conform raportărilor caselor județene de asigurări, asta înseamnă aproximativ 32.433 de internări decontate.

Numărul nu este însă echivalent cu cel al pacienților, deoarece un pacient poate beneficia de două sau mai multe episoade separate de internare.

Potrivit celor mai recente estimări, 192.000 de români au nevoie anual de îngrijiri paliative. Chiar dacă am echivala ipotetic un pacient cu o internare, atunci ar însemna că doar 1 din 6 pacienți au avut parte de spitalizare decontată de stat.

Cum decontează Casa paliația și cât costă

O problemă cronică a sistemului de îngrijiri paliative din România o reprezintă subfinanțarea. Pentru o zi de spitalizare într-un centru de paliație, fie că este public sau privat, statul român decontează 273,04 lei. Mult sub costurile reale ale furnizorului.



„Un pat pe noi ne costă 1.400 de lei pentru adulți. Și ne ducem undeva la 1.700 de lei pentru copii. Și de ce e mai mult la copii? Pentru că la copii, în majoritatea cazurilor internăm și mama”, explică Mirela Nemțanu, director executiv Hospice Casa Speranței, ONG care acordă exclusiv servicii gratuite pacienților și familiilor acestora.

Costul real pentru o zi de spitalizare la centrul de paliație pediatrică al Asociației Lumina din Bacău este de 600 lei, spune Mihaela Dumitrache, președinta asociației. Mai mult decât dublu față de ceea ce decontează Casa.

Mai mult, contractul cu CJAS Bacău este fix: 370 zile de spitalizare pe lună, adică mai puține decât cele 420-434 zile reale într-o lună cu ocupare 100%, cum sunt mai toate lunile la centru. Aici, copiii stau internați și câte două-trei luni, în funcție de ce impune starea lor medicală. Tot gratuit pentru familii.



„Costurile pe ziua de spitalizare variază între 400 și peste 1.000 de lei, dar cel mai frecvent se situează în jurul sumei de 600 lei”, explică Vladimir Poroch, președintele Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative (ANIP). Cifrele provin din raportările furnizorilor pentru anul 2024.

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