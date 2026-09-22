Lituania se pregătește să protejeze o rețea „absolut crucială” care ar putea fi ținta unui atac rusesc sub steag fals: „Nu putem folosi beton obișnuit”

Lituania are în plan să instaleze sisteme de apărare împotriva dronelor militare la o substație cheie a rețelei electrice care va face legătura între statele baltice și Europa de Vest, într-o zonă despre care surse din serviciile de informații afirmă că ar putea fi ținta unui atac rusesc sub steag fals, transmite Reuters.

Planurile de construcție includ garduri suficient de solide pentru a rezista unui camion încărcat cu explozibili, senzori care să detecteze eventualele tuneluri săpate de elemente ostile și „sarcofage” din beton pentru transformatoare, menite să reziste oricărui atac cu drone, a declarat pentru Reuters Andrius Semeskevicius, directorul general al Litgrid.

„Anterior, când proiectam rețeaua noastră, ne gândeam la dezastre naturale. Acum, luăm în calcul toate amenințările posibile, hibride și nehibride”, a spus el într-un interviu.

Rețeaua trece prin „Coridorul Suwalki”

Substația Gizai, care urmează să fie construită la aproximativ 30 km vest de exclava rusă Kaliningrad, va fi prima instalație nouă din regiune de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Aceasta va face parte dintr-un tronson cheie al rețelei, construit pentru a asigura o alimentare constantă cu energie electrică a statelor baltice în cazul unui conflict de amploare.

Traseul acesteia, care traversează o porțiune din Polonia și Lituania înghesuită între Rusia și aliatul său, Belarus – așa-numitul „Coridorul Suwalki” – a stârnit de mult timp îngrijorări privind securitatea în cadrul alianței militare NATO.

Aceste îngrijorări s-au accentuat luna aceasta, după o serie de atacuri de sabotaj împotriva rețelei electrice a Germaniei, pe care Berlinul le-a atribuit Moscovei. Rusia a negat orice implicare.

Surse din serviciile de informații au declarat pentru Reuters luna trecută că regiunea este îngrijorată de un posibil atac cu drone sub steag fals din partea Rusiei, menit să testeze unitatea NATO.

Un atac sub steag fals este o operațiune concepută pentru a induce în eroare opinia publică cu privire la cine este de fapt responsabil de executarea acestuia.

„Pentru Lituania, această linie este absolut crucială”

Substația Gizai va fi nodul crucial al interconectării cu Polonia, denumită Harmony Link, care finalizează conectarea rețelelor din Țările Baltice cu restul Uniunii Europene, după ce acestea s-au decuplat de rețeaua Rusiei anul trecut.

„Pentru Lituania, această linie este absolut crucială, este linia lor de supraviețuire în cazul în care sistemul se prăbușește”, a declarat pentru Reuters un oficial al unei companii de rețea din regiune, sub condiția anonimatului.

„Momentul luării acestei decizii este legat de tensiunile crescânde din regiune și de amenințările tot mai mari de sabotaj”, a adăugat acesta.

Substația se va întinde pe un teren de 35 de hectare, astfel încât o singură lovitură din partea unei drone militare ar afecta doar o parte limitată a echipamentelor, a spus Semeskevicius.

Distanța dintre clădiri și gard asigură protecție „în cazul în care cineva ar arunca un cocktail Molotov în interior”, a adăugat el.

„Proiectăm Gizai pentru o nouă realitate… ne protejăm împotriva mai multor drone Shahed, care ar putea lovi cu 100 de kilograme de explozivi”, a spus el.

„Nu putem folosi beton obișnuit”

Rusia folosește drone de atac Shahed, proiectate de Iran, ieftine și cu rază mare de acțiune, pentru a provoca ravagii asupra infrastructurii militare, orașelor și instalațiilor energetice ucrainene, privând milioane de oameni de încălzire și iluminat.

„Nu putem folosi beton obișnuit, acesta trebuie să fie realizat la comandă, pentru o rezistență mai mare”, a spus Semeskevicius. Betonul potrivit conține fibre de plastic pentru a-l întări și a împiedica sfărâmarea, a explicat el.

Substația include, de exemplu, mai multe unități duplicate ale echipamentelor cheie, astfel încât să poată continua să funcționeze dacă una dintre ele este avariată sau distrusă. Înlocuirea echipamentelor realizate la comandă ar putea dura ani de zile.

„Nu poți doborî o dronă Shahed sau o dronă echipată cu cablu optic. Așadar, avem nevoie de sarcofage din beton armat în jurul echipamentelor”, a spus Semeskevicius.

Echipamentele trebuie răcite artificial în interiorul sarcofagelor, ceea ce sporește costurile.

„Fără toate acestea, s-ar putea să nu avem deloc energie electrică”, a spus el.

Armata Lituaniei oferă consultanță companiei Litgrid cu privire la securizarea fizică a infrastructurii energetice critice și la rezistența la amenințările moderne, au declarat oficialii pentru Reuters.

Lituania va cere UE bani pentru proiectul Gizai

La sfârșitul acestei luni, Lituania va solicita UE să acopere cel puțin jumătate din costurile proiectului Gizai, a declarat ministrul Energiei, Lukas Savickas, pentru Reuters.

Litgrid afirmă că substația securizată va costa cu cel puțin 48 de milioane de euro mai mult decât se planificase inițial. Prețul ar putea crește și mai mult dacă „circumstanțele geopolitice” se agravează.

„Poziția noastră consecventă este… că aceste costuri nu ar trebui să cadă exclusiv pe umerii noștri”, a spus Savickas.

Un înalt oficial polonez a susținut această opinie, afirmând că țările care se învecinează cu Rusia riscă să-și piardă competitivitatea dacă companiile lor sunt nevoite să suporte costurile pentru securitatea suplimentară.

Harmony Link nu poate deveni „cea mai costisitoare interconectare din Europa”, a declarat Wojciech Wrochna, viceministrul polonez al energiei responsabil cu infrastructura energetică strategică, solicitând UE să sporească finanțarea măsurilor de securitate a rețelei.

„Partenerii noștri europeni trebuie să-și schimbe mentalitatea. Problema depășește cadrul Harmony Link. Ea afectează întregul sistem energetic.”, a declarat Wrochna.

Anul trecut, statele baltice și Polonia au solicitat UE 382 de milioane de euro pentru a contribui la securizarea unor părți cheie ale rețelei existente, dar li s-au acordat doar 112 milioane de euro.