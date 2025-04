LIVE VIDEO Conferință de presă în jurul orei 11.30 a liderilor USR care îi cer retragerea Elenei Lasconi

USR a anunțat oficial pe grupul de comunicare cu jurnaliștii că va organiza, de la ora 11.00, o conferință de presă la Parlament, la care vor participa mai mulți lideri ai partidului. Anterior informațiile obținute de HotNews.ro indicau că este posibil să aibă loc o conferință de presă a liderilor USR care să ceară public retragerea Elenei Lasconi.

UPDATE 10:55 Ședința USR este încă în desfășurare, motiv pentru care se va decala ora de începere a conferinței de presă.

Cine vrea retragerea Elenei Lasconi

Conform surselor HotNews, printre cei care cer din nou retragerea Elenei Lasconi sunt Stelian Ion (Constanța) și Allen Coliban (Brașov). Și primarul Timișoarei, Domninic Fritz, i-a spus liderei USR să ia în calcul retragerea.Elena Lasconi a transmis un mesaj pe grupul intern al partidului în care anunță că nu se retrage și acuză că este „supusă presiunilor sistemului”.

„Nu mă retrag! Dragi colegi, De mai bine de nouă luni sunt supusă presiunilor sistemului de a mă retrage din cursa pentru prezidențiale. Amintiți-vă declarațiile lui Ciucă și ale PNL de anul trecut: „retrageți-vă, doamnă Lasconi, noi avem primari, partid puternic, ajungem în turul doi!” Apoi, Nicușor Dan via Zuckermann să mă retrag în favoarea lui Ciucă. Apoi, renumărarea voturilor, care a culminat cu anularea alegerilor. Istoria ne va arăta: alegerile au fost anulate din cauza mea”, a scris Lasconi.

Ea a acuzat „baroni și găști USR” că se află în spatele solicitării de a se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale.

„Nu înțeleg de ce nimeni nu vede pericolul unei autocrații, al unui viitor negru pentru România. Văd însă fricoși. Văd baroni și găști USR (alea care hotărăsc parlamentarii), care, în loc să facă campanie, fac jocul sistemului. Au fost presiuni uriașe să mă retrag din partea acestor găști. Eu nu am cedat în fața sistemului. Nu am de gând să o fac nici acum. Eu nu candidez doar pentru USR, candidez pentru români. Cred că sunt cel mai independent candidat dintre toți. Toată viața am luptat pentru drepturile celor vulnerabili, pentru femei, pentru copii, pentru bunicii noștri. Nu pot să stau spectator”, a mai afirmat Lasconi.