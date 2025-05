Localități cu prezență mai mare de 100%. Numărul buletinelor de vot a fost suplimentat

Câteva secții de votare au cerut suplimentarea numărului de buletine de vot întrucât prezența la urne a depășit 100%. Secțiile se regăsesc în localități care sunt destinații turistice, înregistrându-se un număr mare de votanți pe listele suplimentare.

Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Prahova a admis, duminică, suplimentarea buletinelor de vot în mai multe secţii din staţiunea Sinaia şi din Măneciu, unde prezenţa la urne este de peste 100%. Astfel, conform site-ului BEJ, a fost admisă suplimentarea numărului de buletine de vot pentru secţia de votare nr. 259 din oraşul Sinaia, prin redistribuire de la secţia de votare nr.253 din oraş, informează Agerpres.

La secţia 259 sunt înscrişi pe listele permanente 453 de votanţi, iar pe listele suplimentare au votat 338 persoane, prezenţa fiind de peste 102%, arată datele Autorităţii Electorale Permanente.

De asemenea, a fost admisă suplimentarea numărului de buletine de vot pentru secţia de votare nr. 263 din Sinaia prin redistribuirea a 200 de buletine de la secţia de votare nr. 256 din oraşul Sinaia. La această secţie amenajată la Casino Sinaia, prezenţa la vot era de peste 107% aproape de ora 15.00, aici votând deja 605 persoane, dintre care 443 pe liste suplimentare, arată datele AEP.

Şi la secţia de votare nr.477 din comuna Măneciu va fi suplimentat numărul de buletine de vot cu 200, a decis BEJ. Prezenţa la vot la această secţie este de peste 101%, aici votând 319 persoane, dintre care 255 pe liste suplimentare.

Una dintre cele nouă secţii de votare amenajate duminică în staţiunea Călimăneşti înregistrează o prezenţă de aproape 130%, cei mai mulţi votanţi fiind turişti aflaţi la tratament, astfel că s-a cerut suplimentarea buletinelor de vot.

La secţia de la Centrul de Informare Turistică de la Căciulata, unde sunt înscrişi pe listele permanente 633 de cetăţeni, votaseră până la ora 16.00 peste 800 de persoane, aproximativ 650 dintre acestea fiind pe liste suplimentare.

„Sunt turişti mulţi, avem o prezenţă mare – peste 600 de turişti până acum. Procesul de vot s-a desfăşurat până acum în condiţii bune. Nu au fost incidente, nu este aglomeraţie, pentru că încercăm să-i rânduim aşa ca să fie bine pentru toţi. Mai sunt şi cei de pe listele permanente, dar vin în număr mai mic, pentru că fiind staţiune cei mai mulţi care vin sunt turişti. Am solicitat deja, prin cerere, suplimentarea buletinelor de vot şi urmează să vină, din câte am înţeles, în jur de 900. Nu ştim acum câte o să primim. Am avut 730 de buletine şi am zis că mai bine să avem decât să rămânem descoperiţi”, a precizat preşedinta Secţiei nr. 142, Amalia Florenţa Rădescu.

Şi la secţia nr.141, amenajată la Centrul de Informare Turistică din Călimăneşti, prezenţa la vot a depăşit 60%, iar numărul turiştilor care au votat pe liste suplimentare îl depăşeşte pe cel al votanţilor de pe listele permanente, în total, în staţiunea Călimăneşti fiind aproape 1.200 de persoane care au votat deja pe listele suplimentare.

La Brezoi, o altă staţiune aflată la mare căutare în această perioadă de minivacanţă, au votat pe liste suplimentare circa 260 de persoane, la Voineasa numărul votanţilor din afara localităţii se apropia de 100, în timp ce în staţiunea Băile Olăneşti, numărul votanţilor pe liste suplimentare este de peste 700, cei mai mulţi fiind la secţia 118 din centrul staţiunii, unde prezenţa în jurul orei 16.00 depăşise 70%.