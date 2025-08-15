Locul de unde întreaga lume cumpără Botox riscă să fie devastat de o decizie a lui Trump

Westport, un mic oraș de coastă din pitorescul comitat Mayo, din vestul Irlandei, este centrul neașteptat al aprovizionării mondiale cu Botox. O fabrică operată de compania farmaceutică AbbVie, cu sediul în Chicago, a angajat cel puțin 1.300 de localnici și aproximativ 500 de contractori suplimentari – o veritabilă coloană vertebrală economică pentru un oraș de abia 7.000 de locuitori, scrie CNN.

Botoxul terapeutic – utilizat pentru afecțiuni precum spasticitatea musculară, migrenele, vezica hiperactivă, anumite afecțiuni oculare și transpirația excesivă – a adus companiei AbbVie 3,3 miliarde de dolari anul trecut, iar vânzările de Botox cosmetic, utilizat adesea pentru netezirea ridurilor faciale, au generat 2,72 miliarde de dolari.

Dar săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a făcut un pas către obiectivul său de a readuce această industrie de miliarde de dolari în SUA, anunțând tarife de 15% pentru toate exporturile de produse farmaceutice din Uniunea Europeană.

Este o măsură care, potrivit unor voci, ar putea devasta orașe precum Westport, care a fost transformat de această fabrică de botox, de la deschiderea ei de către Allergan, în 1977, până la achiziția și extinderea ei în 2020 de către AbbVie.

În interiorul campusului întins pe 61 de acri – o prezență industrială situată sub Croagh Patrick, unul dintre cele mai renumite locuri de pelerinaj din țară – flacoanele de Botox sunt procesate și ambalate sub formă de pulbere, înainte de a fi exportate în aproximativ 70 de țări, potrivit estimărilor industriei.

Statele Unite se află în fruntea listei, reprezentând 70% din cifra de afaceri totală a fabricii din Westport, care produce și produse pentru îngrijirea ochilor, conform documentelor depuse de companie pentru anul 2023.

„Vor mai avea un loc de muncă la anul pe vremea asta?”

Incertitudinea cu privire la impactul tarifelor vamale asupra companiei a creat anxietate pentru unii locuitori din Westport, o comunitate în care beneficiile pe termen lung ale prezenței fabricii nu pot fi subestimate. Fabrica este integrată în comunitate, alimentând totul, de la infrastructură la echipe sportive și organizații caritabile locale.

La AbbVie United Park, stadionul clubului de fotbal Westport United, unde mulți dintre angajații companiei și familiile lor se adună pentru a se antrena sau pentru a-și încuraja echipa, localnicii au declarat că tarifele ar putea avea un impact semnificativ.

Niciun angajat al AbbVie nu a dorit să vorbească oficial cu CNN. Însă Anne-Marie, proprietara unei creșe, care a preferat să nu-și dezvăluie numele de familie din motive de confidențialitate, a spus că a auzit mulți părinți care lucrează la fabrică și își lasă copiii în grija ei exprimându-și îngrijorarea cu privire la viitor.

„Sunt îngrijorați pentru locurile lor de muncă, nu știu ce se va întâmpla. Vor fi afectați? Vor mai avea un loc de muncă la anul pe vremea asta? Compania va putea să continue să funcționeze?”, a spus ea.

„Și asta va avea un efect în lanț și asupra mea”, a precizat Anne-Marie, adăugând: „Dacă ei nu au un loc de muncă, nici eu nu voi avea”.

Brian Cusack, membru al comitetului de dezvoltare din cadrul clubului de fotbal, era în general mai optimist cu privire la viitor, dar crede că „vor avea loc multe schimbări, și poate nu în bine”.

„Westport nu știe cum ar fi fără un centru de tratament farmaceutic american. Și nu cred că am vrea să aflăm cum ar fi fără el”, a spus Cusack, a cărui fiică de 25 de ani lucrează și ea la fabrică.

Trump: „Vrem ca medicamentele să fie fabricate în țara noastră”

Luna trecută, după săptămâni de incertitudine, acordul comercial dintre SUA și UE a fost în sfârșit încheiat. În timp ce unii oficiali din Irlanda și din restul blocului european au salutat acordul, alți lideri europeni l-au considerat o măsură de limitare a pagubelor. Calmul de după anunțarea acordului a fost de scurtă durată.

Irlanda, al treilea exportator mondial de produse farmaceutice și sediul giganților farmaceutici Johnson & Johnson și Pfizer, a fost vizată în mod special de Trump, care a declarat marți că tarifele aplicate produselor farmaceutice importate ar putea ajunge la 250% în următoarele 18 luni. Amenințarea vine în contextul în care SUA desfășoară în prezent o anchetă în temeiul articolului 232 pentru a stabili dacă medicamentele străine reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, un proces al cărui rezultat ar putea anula actualul acord comercial dintre SUA și UE.

„Vrem ca medicamentele să fie fabricate în țara noastră”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Dar tarifele în sine nu vor declanșa probabil o mișcare în masă. Deși ideea de a readuce producția farmaceutică în SUA rezonează cu baza electorală a lui Trump, punerea ei în practică este plină de provocări.

Experții spun că, deși o parte din producția de medicamente s-ar putea muta în fabricile existente din SUA, relocarea completă este puțin probabilă din cauza costurilor ridicate, a obstacolelor de reglementare, a provocărilor legate de lanțul de aprovizionare și a termenelor lungi pentru construirea sau relocarea fabricilor de înaltă tehnologie – întârzieri care ar putea depăși orice schimbări politice.

Anne-Marie a sugerat că măsurile președintelui american ar putea fi pur politice, dar a spus că acestea au reușit totuși să semene îngrijorare pe scară largă.

Cu toate acestea, ea a subliniat reziliența orașului – și a Irlandei –, exprimându-și convingerea că industria din Westport va reuși să supraviețuiască actualei administrații de la Washington.

„Când el va ieși din funcție, totul se va schimba din nou – așa cum s-a întâmplat data trecută”, a spus ea, referindu-se la primul mandat al lui Trump și subliniind că viața oamenilor nu poate fi dictată de ceea ce ea a caracterizat drept capriciile unui singur om.

Prețurile la medicamente vor crește, spun analiștii

Este o atitudine resimțită în tot orașul, notează CNN. Consilierul local din Mayo, Peter Flynn, a declarat că, deși tarifele au creat „o adevărată durere de cap”, oamenii de acolo „își continuă viața”.

Flynn, care a lucrat la Allergan timp de aproape trei decenii, a spus că presiunea lui Trump de a readuce rapid producția în SUA este nerealistă.

„Acest tip de abordare «ridică și mută» despre care vorbește Donald Trump este absurd”, a spus el. Flynn susține că mutarea operațiunilor este extrem de dificilă, chiar și pe plan intern, darămite în străinătate, din cauza provocărilor logistice majore pe care le implică, fără a mai vorbi de lucrătorii calificați de care este nevoie, mulți dintre aceștia părăsind acum SUA „în viteză”, potrivit lui.

În plus, a adăugat el, „oricine ia în considerare o locație în care să se mute – fie că este vorba de India sau de alte locuri din care provin mulți absolvenți – elimină acum SUA de pe harta lor”.

AbbVie, care a refuzat să discute cu CNN despre acest subiect, nu a semnalat niciun plan de mutare a centrului de producție de Botox.

Referindu-se la tarifele vamale într-o recentă conferință publică privind rezultatele financiare, președintele AbbVie, Robert A. Michael, a declarat că firma „poartă discuții constructive cu administrația privind tarifele sectoriale” și a menționat că „va continua, evident, să investească în SUA”. Marți, compania a anunțat o investiție de 195 de milioane de dolari în fabrica sa din Chicago, în cadrul unui angajament mai amplu de a investi peste 10 miliarde de dolari în proiecte din SUA în următorul deceniu.

Alți producători importanți de medicamente au anunțat, de asemenea, că vor crește investițiile în SUA ca răspuns la noile taxe vamale.

Nu este clar ce pot însemna aceste investiții pentru Irlanda.

Dar probabil nu sunt vești foarte bune. Anul trecut, produsele farmaceutice au reprezentat 44 de miliarde de euro (51,2 miliarde de dolari) din totalul exporturilor Irlandei către SUA, care s-au ridicat la 72,6 miliarde de euro (84,5 miliarde de dolari).

Înainte de acordul privind tarifele, Irlanda părea să accelereze în mod proactiv exporturile: potrivit datelor oficiale privind comerțul, în primele două luni ale acestui an, produse farmaceutice în valoare de 20 de miliarde de euro (23 de miliarde de dolari) au fost expediate către SUA.

Și, deși se pare că războiul comercial a fost evitat pentru moment, consumatorii americani ar putea fi cei care vor suporta costurile crescute ale medicamentelor.

Analistul Diederik Stadig, de la ING, a declarat pentru CNN că un tarif de 15% ar putea crește prețurile medicamentelor din SUA cu 7% până la 10%, adăugând până la 13 miliarde de dolari anual la costurile din domeniul sănătății. Consumatorii ar putea suporta această povară în timp, prin prime de asigurare de sănătate mai mari și prețuri mai mari la medicamente în farmacii.

În cazul produselor precum Botoxul cosmetic, care nu este acoperit de asigurarea de sănătate din SUA, costurile procedurilor considerate deja un lux ar putea crește, spun analiștii, punând o presiune suplimentară asupra bugetelor.

Acest lucru îl îngrijorează pe hotelierul Michael Lennon din Westport, a cărui clientelă americană este esențială pentru industria turismului.

„Există o gândire inovatoare în fiecare dintre afacerile noastre… și cred că ne vom adapta”, a spus Lennon.

Dar „îngrijorarea mea ar fi că (majorarea tarifelor) ar putea afecta economia americană, iar noi avem nevoie de toți acești americani care vin în Irlanda”, a arătat el.

Apoi și-a amintit o conversație pe care a avut-o cu un oaspete susținător al lui Trump, care i-a spus: „Ce este bun pentru America este bun și pentru Irlanda”. Lennon a precizat că speră ca acest lucru să fie adevărat.