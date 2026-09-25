Locul din Europa unde s-a născut primul bebeluș din ultimele peste trei decenii

Pentru prima dată în ultimii 34 ani, pe o insula scoțiană izolată, unde locuiesc doar 51 de oameni s-a născut un bebeluș, relatează CNN.

Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford s-a născut pe 15 septembrie, fiind primul copil de pe insulă care s-a născut după 34 de ani, a declarat joi pentru CNN mama sa, Alice Traill Ford.

North Ronaldsay este cea mai nordică insulă din arhipelagul Orkney și are doar aproximativ 5 kilometri lungime și 3 kilometri lățime.

Alice, logodnicul ei, Jorge Suarez, și familia își împart timpul între Costa Rica și North Ronaldsay, iar planul inițial era ca Duncan să se nască în Costa Rica, a spus ea.

Familia avea rezervate bilete de avion dus-întors când a ajuns în North Ronaldsay, dar planul privind nașterea s-a schimbat odată cu aterizarea.

„Am știut din prima clipă că va fi cea mai specială, magică și plină de sprijin naștere pe care i-aș putea-o oferi”, a spus Traill Ford, a cărei familie a cumpărat insula în 1727.

Potrivit datelor guvernului scoțian, în 2024 populația insulei era de 72 de persoane. Alice Traill Ford a declarat pentru CNN că acum pe North Ronaldsay locuiesc 51 de oameni.

„Toată lumea este foarte încântată”, a spus Alice, care le-a oferit localnicilor sticluțe mici de whisky decorate cu trifoi cu patru foi.

În ceea ce privește motivul pentru care nu s-au mai născut copii pe insulă de atât de mult timp, Alice Traill Ford consideră că acest lucru s-ar putea datora lipsei facilităților medicale: nu există nici medic, nici spital, ci doar o asistentă medicală.