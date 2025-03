Locul din România unde în februarie a fost cel mai rece față de cum ar fi fost normal în a doua lună a anului

Luna trecută a fost cea mai rece lună februarie din ultimii 13 ani în România, iar un orășel de la Dunăre a fost locul unde temperatura medie a fost cea mai mică față de valorile normale. La Oltenița a fost cu 3,5 grade Celsius mai rece decât media ultimelor trei decenii și au fost și nopți cu temperaturi de -20 C.

Este cu atât mai special, cu cât Oltenița se află des în topul celor mai calde locuri din țară: aproape în fiecare vară sunt zile cu maxime de peste 40 C, iar pe 13 martie 2025 au fost 25 de grade la prânz, a doua cea mai ridicată temperatură din țară, conform datelor ANM.

Așadar, se poate spune că Oltenița a fost surpriza meteo a lunii februarie, date fiind nopțile foarte reci și stratul de zăpadă gros.

Temperatura medie lunară a aerului pe țară a fost 1,8 °C luna trecută, cu 1,9 °C mai mică față de mediana intervalului 1991 – 2020. Calculele sunt obținute din compilarea datelor de la 129 de stații meteo ANM. Aici puteți citi pe larg despre cum a fost luna februarie, în caracterizarea publicată de Administrația Națională de Meteorologie.

În cea mai mare parte a țării a fost mai rece decât în mod normal, însă cea mai mare abatere negativă a fost la Oltenița (jud Călărași). Practic, acolo a fost cu 3,5 C mai rece decât media celor 30 de ani menționați mai sus. La București Filaret, abaterea a fost de 2,6 C.

Vremea la Oltenița, în februarie 2025

Cea mai scăzută temperatură: -20,1 C pe 24 februarie

Cea mai ridicată temperatură: +12,3 C, pe 14 februarie

Număr de nopți geroase: 11

Numărul de zile în care maxima a fost mai mică de 0 grade: nouă

Grosimea maximă a stratului de zăpadă: 30 cm

Cea mai rece lună februarie la Oltenița, în ultima jumătate de secol, a fost în 1985, cu o medie de sub -6 C.

La polul opus, luna februarie a anului trecut a adus o medie de +8,3 C la Oltenița. Așadar, anul acesta februarie a fost cu aproape 10 grade Celsius mai rece decât în 2024, iar o comparație spune totul: în februarie 2024 au fost 12 zile în care maxima a trecut de 15 C, iar luna trecută nu a fost nici măcar o zi.

Una dintre cele mai mari temperaturi de februarie la Oltenița a fost în 1995: +25,2 C. Stația meteo se află la o altitudine de 16 m.

De ce a fost așa de rece și a nins atât de mult luna trecută? Un „val” de aer rece din Rusia s-a combinat cu aerul umed dinspre Marea Neagră și din sudul Europei ceea ce a dus la frig și ninsori abundente în România.

Oltenița se află la 60 de km de București, are 30.000 de locuitori, iar orașul este cunoscut ca fiind locul de naștere al lui Ion Iliescu. Orașul se află în Lunca Dunării, la confluența râului Argeș cu Dunărea. În apropiere de oraș se găsesc două situri arheologice preistorice importante: Gumelnița și Căscioarele.

