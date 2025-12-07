Lovitură de teatru: Cel mai talentat tenismen român va concura pentru Franța. „Sunt mândru şi nerăbdător să încep acest nou capitol”

Yannick Alexandrescu, românul numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va reprezenta de acum înainte Franţa, scrie News.ro.

“Sunt fericit să anunţ că de acum înainte voi reprezenta Franţa.

Pe lângă cetăţenie, cultura franceză face parte din mine de când mă ştiu.

De acum înainte mă voi antrena la Paris, la Centrul Naţional de Antrenament.

Sunt mândru şi nerăbdător să încep acest nou capitol”, a notat Alexandrescu pe Instagram, în franceză.

“Mulţumesc frumos Federaţiei Române de Tenis şi tuturor persoanelor implicate in dezvoltarea mea de-a lungul anilor”, a adăugat el în limba română.

Yannick Theodor Alexandrescu are 17 ani.