Lovitură în justiție pentru Donald Trump în lupta cu presa. Decizia cu efect imediat luată de un judecător federal

Într-un eșec major pentru Trump într-una dintre cele mai importante bătălii ale sale cu presa, judecătorul federal Tim Kelly a emis ordinul în cadrul procesului intentat de jurnaliști, prin care au contestat interdicția anunțată de președintele republica pe 18 septembrie, scrie Reuters.

Un judecător federal i-a ordonat joi președintelui SUA, Donald Trump, să le permită accesul la Casa Albă pentru jurnaliștii de la CNN, MS NOW și Politico, afirmând că interdicția impusă celor trei instituții media este probabil neconstituțională.

Kelly a ordonat administrației Trump să restituie imediat acreditările de presă ale acestor instituții și a interzis oficialilor să aplice interdicția timp de 14 zile.

Judecătorul a respins afirmația guvernului potrivit căreia interdicția ar fi fost motivată de preocupări legate de securitatea națională.

„Dosarul nu conține dovezi concrete care să susțină afirmația pârâților că revocarea acreditărilor permanente ale reclamanților va proteja, de fapt, securitatea națională sau că securitatea națională va fi pusă în pericol dacă instanța ordonă restabilirea acreditărilor acestora pe durata desfășurării acestui litigiu”, a spus el, adăugând că Trump a declarat că interdicția se datora „presupusei lipse de veridicitate și atitudinii negative” a reportajelor acestor instituții media.

Casa Albă și reprezentanții publicațiilor nu au comentat pentru moment decizia.

Acuzațiile lui Trump

Trump a declarat pe rețelele de socializare că cele trei insituții media „nu ar trebui să poată scrie sau difuza în mod constant FICȚIUNE și MINCIUNI”, iar avocații Departamentului Justiției au încercat să justifice interdicția pe motive de securitate națională.

Cele trei instituții media l-au dat în judecată pe Trump și pe alți membri ai administrației sale la o instanță federală din Washington luni, susținând că interdicția încalcă Primul Amendament al Constituției SUA privind libertatea de exprimare și libertatea presei, precum și dreptul lor la un proces echitabil. Acestea au solicitat un ordin de restricție temporar care să le restabilească imediat accesul la Casa Albă pe durata desfășurării procesului.

Bătălia în instanță are loc cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, în cadrul cărora colegii republicani ai lui Trump luptă pentru a păstra controlul asupra Congresului.

Conform celor mai recente sondaje de opinie, Trump este tot mai nepopular, pe fondul îngrijorărilor legate de probleme precum războiul cu Iranul și inflația.

Argumentele instanței

Kelly a declarat miercuri, în cadrul unei audieri, că două precedente ale Curții de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia au clarificat faptul că jurnaliștii au dreptul la un proces echitabil înainte ca acreditările de presă la Casa Albă să poată fi revocate.

Judecătorul a adăugat că administrața nu a părut să fi oferit instituțiilor media vizate o oportunitate de a contesta revocarea accesului lor.

Un avocat care a reprezentat interesele jurnaliștilor i-a spus judecătorului Kelly că instituțiile interzise de Trump la Casa Albă nu au primit o notificarea prealabilă prevăzută de lege și nu au avut posibilitatea de a contesta deciziile, pe care le-a calificat drept pedepse fără precedent, nerezonabile și severe.

Un avocat al Departamentului Justiției i-a spus judecătorului că administrația Trump a oferit o explicație suficientă pentru revocarea acreditărilor de presă în scrisorile trimise marți către instituțiile de presă. Însă judecătorul și-a exprimat scepticismul față de acest argument, subliniind că scrisorile au fost trimise după ce revocarea a avut loc și după ce a fost intentat procesul.

Sprijin din partea altor instituții de presă

Într-un memoriu depus marți, Departamentul Justiției a susținut că accesul la Casa Albă este un privilegiu, nu un drept, și că președintele are autoritatea de a suspenda accesul organizațiilor de presă.

O coaliție formată din grupuri pentru libertatea presei și zeci de organizații mass-media a depus miercuri un memoriu juridic în sprijinul CNN, MS NOW și Politico. Acestea au afirmat că „privarea jurnaliștilor și a agențiilor de presă de drepturile lor pe baza unui presupus punct de vedere editorial încalcă zeci de ani de jurisprudență a Curții Supreme”.

Memoriul a fost semnat, printre alții, de Comitetul Reporterilor pentru Libertatea Presei, Reuters, Washington Post și Fox News.