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Actualitate

Lovitură în justiție pentru Donald Trump în lupta cu presa. Decizia cu efect imediat luată de un judecător federal

Alexandra Coșlea
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Un judecător federal i-a ordonat joi președintelui SUA, Donald Trump, să le permită accesul la Casa Albă pentru jurnaliștii de la CNN, MS NOW și Politico, afirmând că interdicția impusă celor trei instituții media este probabil neconstituțională.

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Într-un eșec major pentru Trump într-una dintre cele mai importante bătălii ale sale cu presa, judecătorul federal Tim Kelly a emis ordinul în cadrul procesului intentat de jurnaliști, prin care au contestat interdicția anunțată de președintele republica pe 18 septembrie, scrie Reuters.