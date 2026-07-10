VIDEO Lovitură majoră în cursa spațială dată de China, care reușește în premieră să recupereze o rachetă după lansare

China a testat cu succes vineri un sistem experimental de recuperare a unei rachete folosind o plasă atașată unei platforme maritime, a relatat presa de stat, preluată de Reuters. Tehnologia ar permite Beijingului să reducă avantajul pe care îl au Statele Unite în domeniul rachetelor reutilizabile datorită companiei SpaceX a lui Elon Musk.

Racheta Long March 10B a fost lansată de la centrul de lansare spațială din Hainan, în sudul Chinei, la ora locală 12:15 (04:15 GMT). La aproximativ șase minute după separarea boosterului și a treptei superioare, prima componentă a revenit pe verticală și a fost recuperată pe o platformă aflată în largul mării, a arătat mass-media chineză.

China achieved its first-ever controlled recovery of a launch vehicle’s first stage, as the first stage of its Long March 10B carrier rocket launched on Friday was successfully captured on a seaborne platform via a net-capture system, which also marked the world’s first net-based… pic.twitter.com/t1x8vqXqQU — People's Daily, China (@PDChina) July 10, 2026

Testul marchează prima recuperare reușită de către China a unei rachete de clasă orbitală, apropiind țara de obiectivul dezvoltării unor rachete reutilizabile.

Potrivit presei de stat, racheta a plasat vineri un satelit pe orbita prestabilită.

Acțiunile companiilor aerospațiale chineze au crescut după anunț, titlurile China Spacesat și China Satellite Communications atingând limita maximă zilnică de apreciere.

China a lucrat la o rachetă care să rivalizeze cu Falcon 9 a SpaceX

Long March 10B a fost comparată cu Falcon 9, racheta de capacitate medie folosită pe scară largă de SpaceX. Ea a fost dezvoltată pentru sectorul aerospațial comercial de China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), principalul constructor de rachete de stat al Chinei, și poate transporta o încărcătură utilă de cel puțin 16 tone pe orbită joasă a Pământului.

Însă, spre deosebire de Falcon 9, Long March 10B nu aterizează autonom pe picioare retractabile, fie pe o platformă terestră, fie pe o navă-dronă. În schimb, utilizează patru „cârlige de aterizare”, care îi permit să fie prinsă într-o plasă montată pe o platformă maritimă.

„Recuperarea cu ajutorul unei plase simplifică structura rachetei, reduce masa vehiculului și mărește capacitatea de transport a încărcăturii utile. De asemenea, este foarte adaptabilă în cazul abaterilor de la punctul de aterizare, deoarece sistemele coordonate de plase pot extinde în mod eficient fereastra de capturare”, a declarat Chen Muye, expert al CALT, pentru agenția de presă de stat Xinhua.

SpaceX a recuperat pentru prima dată o rachetă Falcon 9 după un zbor orbital în decembrie 2015, iar Blue Origin, compania aerospațială fondată de Jeff Bezos, a reușit același lucru cu racheta New Glenn în noiembrie 2025.

În prezent, SpaceX lansează Falcon 9 de aproximativ 150 de ori pe an, adică în medie de aproape trei ori pe săptămână, reutilizând boosterul de zeci de ori, ori de câte ori este necesar. Boosterul, echipat cu motoarele rachetei, este considerat în general cea mai valoroasă componentă a acesteia.

China și-a intensificat eforturile în domeniul tehnologiei rachetelor reutilizabile

China dezvoltă de aproape un deceniu tehnologii pentru rachete reutilizabile, trecând de la primele teste de plutire și manevrare la joasă altitudine la încercări în ultimii ani de recuperare a boosterelor de clasă orbitală. Un sistem de rachete reutilizabile va reduce costurile lansărilor pentru constelațiile comerciale de sateliți ale Chinei, aflate într-o expansiune rapidă.

Și companiile private chineze și-au intensificat eforturile de testare a rachetelor reutilizabile, pe fondul competiției globale acerbe pentru dezvoltarea acestei tehnologii. Totodată, China a relaxat regulile privind listările la bursă pentru firmele care dezvoltă rachete reutilizabile, pentru a le facilita atragerea de finanțare.

Două încercări efectuate anul trecut de compania privată chineză LandSpace și de compania de stat China Aerospace Science and Technology Corporation au eșuat în etapa finală, esențială, a aterizării și recuperării boosterului.

Fiind parte a familiei de rachete Long March 10, dezvoltată pentru misiunile chineze cu echipaj uman spre Lună înainte de 2030, Long March 10B ar putea furniza și date valoroase și valida tehnologii relevante pentru programul lunar mai amplu al Chinei.

Potrivit televizunii de stat CCTV, China intenționează să reutilizeze boosterul rachetei Long March 10B pentru o nouă lansare până la sfârșitul acestui an.