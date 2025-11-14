VIDEO „O zi istorică pentru Blue Origin”: Compania spațială a lui Jeff Bezos a lansat o misiune către Marte și a recuperat în premieră propulsorul rachetei New Glenn

Racheta „New Glenn” a companiei Blue Origin, deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a decolat joi din Florida transportând două sonde de recunoaștere marțiană în cel de-al doilea zbor al său. Propulsorul rachetei a fost recuperat după lansare, ceea ce reprezintă un progres major pentru Blue Origin, care își propune să concureze cu SpaceX, compania lui Elon Musk, relatează agențiile DPA și AFP, citate de Agerpres.

„Este o zi istorică pentru Blue Origin”, a declarat emoționată vicepreședinta companiei, Ariane Cornell, în timpul unei transmisiuni video.

După decolarea rachetei de la Cap Canaveral, Florida, și separarea la altitudine a celor două trepte – cea superioară continuându-și traiectoria și reușind să lanseze misiunea științifică Escapade a NASA – propulsorul a reușit să aterizeze pe o barjă amplasată de companie în Atlantic.

BREAKING: Jeff Bezos’ rocket company Blue Origin has just successfully landed its New Glenn rocket booster on a barge in the middle of the ocean — 25 years after its founding — becoming only the second company in history to land a rocket booster after SpaceX (2015).



Holy shit! pic.twitter.com/GoPwpbXHGs — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 13, 2025

O astfel de aterizare, extrem de complexă pentru un vehicul de asemenea dimensiuni, s-a desfășurat sub aclamațiile angajaților, conform imaginilor transmise live de Blue Origin. A fost a doua oară când compania a încercat o astfel de manevră, până acum reușită doar de rivala sa SpaceX, care reutilizează de ani de zile propulsoarele rachetelor Falcon datorită acestor aterizări.

Blue Origin și-a numit noua rachetă după un astronaut celebru

Racheta New Glenn, numită după primul astronaut american care a orbitat Pământul, are o înălțime de 98 de metri. Lansarea de joi fusese anterior amânată de două ori – o dată din cauza vremii nefavorabile și o dată din cauza îngrijorărilor legate de posibilele efecte ale unei furtuni solare severe.

NASA a comunicat că cele două nave spațiale gemene ESCAPADE, desfășurate din treapta a doua a rachetei, urmează să rămână într-o orbită apropiată de Pământ timp de aproximativ un an, înainte de a porni spre Marte în noiembrie 2026. Acestea ar trebui să ajungă pe planeta roșie în septembrie 2027 și să înceapă o misiune științifică în 2028. Prin această misiune, NASA urmărește să studieze, printre altele, atmosfera planetei Marte.

Racheta New Glenn, cu două trepte, se află în dezvoltare de mai bine de un deceniu. Treptele sunt montate una deasupra celeilalte și sunt aprinse consecutiv pe măsură ce racheta traversează atmosfera Pământului. După separarea treptelor, prima treaptă, cea inferioară, este proiectată să revină și să aterizeze vertical, pentru a putea fi reutilizată de cel puțin 25 de ori.

Primul zbor al rachetei New Glenn, programat inițial pentru 2020, a fost amânat de mai multe ori. Acesta a avut loc în cele din urmă în ianuarie 2025. Deși racheta a ajuns cu succes pe orbită, prima treaptă a ratat locul de aterizare.

Compania lui Jeff Bezos vrea să ajungă din urmă SpaceX

Blue Origin încearcă să concureze cu SpaceX, ale cărei rachete sunt proiectate să fie parțial sau complet reutilizabile, ceea ce reduce considerabil costurile lansărilor și deșeurile generate.

Odată cu reușita de joi, Jeff Bezos, care dorește să recupereze decalajul față de compania lui Elon Musk, ar trebui să reușească să accelereze ritmul lansărilor și să le reducă costurile, comentează AFP.

Cei doi multimiliardari și-au fondat fiecare la începutul anilor 2000 propria companie spațială, însă Blue Origin a progresat mai lent decât SpaceX, în special din cauza unei abordări tehnice mai prudente. Deși compania lui Jeff Bezos transporta deja de câțiva ani turiști pentru câteva minute în spațiu cu racheta sa New Shepard, proiectul New Glenn îi permite să concureze cu SpaceX pentru contracte guvernamentale americane în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Iar lansarea de joi s-a desfășurat și într-un context de competiție sporită în jurul programului lunar Artemis. NASA, care intenționează să trimită din nou americani pe Lună, a evocat în octombrie posibilitatea de a se dispensa de SpaceX din cauza întârzierilor, ceea ce poate reprezenta un avantaj pentru Jeff Bezos, care dezvoltă și el un vehicul de aselenizare pentru agenția spațială americană.