Lovitură majoră pentru Arabia Saudită: Forțele houthi au cucerit o insulă strategică din Marea Roșie

Forțele houthi din Yemen au capturat o insulă strategică din strâmtoarea Bab el-Mandeb, a declarat vineri pentru AFP un oficial guvernamental local, afirmând că aceștia au preluat controlul asupra zonei.

„Ambarcațiuni care transportau combatanți houthi înarmați au ajuns pe insula Mayyoun (cunoscută și sub numele de Perim, n.r.) după retragerea forțelor guvernamentale ieri”, a declarat acesta, referindu-se la insula care împarte strâmtoarea în două coridoare maritime.

Două surse guvernamentale au confirmat vineri și pentru Reuters că forțele oficiale yemenite s-au retras de pe insula Perim din strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Controlul asupra insulei și al orașului portuar Dhubab, situat chiar vizavi de aceasta și în care, potrivit surselor, trupele houthi au pătruns mai devreme în cursul zilei de vineri, este esențial pentru preluarea controlului asupra strâmtorii.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman (MbS) l-a sunat de două ori joi pe președintele Trump, îndemnându-l să lanseze atacuri împotriva forțelor Houthi, în timp ce acestea se apropiau de insula care este un punct strategic esențial din Marea Roșie, au declarat doi oficiali americani pentru Axios.

Președintele Statelor Unite a refuzat solicitarea lui MbS, liderul de facto al Arabiei Saudite, iar oficialii americani au subliniat că administrația Trump nu are, deocamdată, intenția de a interveni direct contra trupelor Houthi.

Potrivit Axios, Statele Unite sunt din ce în ce mai îngrijorate de escaladarea rapidă a conflictului din Yemen și își intensifică sprijinul acordat Arabiei Saudite, încercând în același timp să evite implicarea militară directă.

Houthii blochează și noua cale de export a Arabiei Saudite

Forțele Houthi (șiite) au lansat numeroase atacuri în această săptămână asupra sudului Arabiei Saudite (predominant sunită), ceea ce a determinat Riadul să lanseze raiduri asupra pozițiilor lor din Yemen.

Houthii controlează o mare parte din nordul țării, inclusiv capitala Sanaa, precum și marele oraș portuar Hodeida. Totuși, până acum nu dețineau zone cu ieșire directă la strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Această trecere strategică, care leagă Asia de Europa prin Marea Roșie și Canalul Suez, a căpătat o importanță sporită de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, odată cu blocarea de către Iran a strâmtorii Ormuz, situată de cealaltă parte a Peninsulei Arabice.

După ani de acalmie, Yemenul a fost din nou cuprins de război în iulie, fiind antrenat în conflictul regional declanșat la sfârșitul lunii februarie de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.

Houthii au anunțat un blocaj maritim împotriva Arabiei Saudite, primul exportator mondial de țiței. Aceștia au vizat petrolierele, precum și infrastructurile regatului, în special o rafinărie.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, s-a bazat pe ruta Mării Roșii de când conflictul cu Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea o cincime din petrolul mondial.