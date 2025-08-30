Lovitură importantă pentru Trump: Justiția a decis că majoritatea taxelor vamale impuse de el sunt ilegale. Reacția președintelui american

Președintele american Donald Trump vorbește la Centrul Kennedy din Washington, pe 13 august 2025. FOTO: Francis Chung/POLITICO / AP / Profimedia

O curte de apel din SUA a decis vineri, cu o majoritate de 7 la 4, că cea mai mare parte a tarifelor impuse de Donald Trump sunt ilegale, subminând utilizarea de către președintele republican a acestor taxe ca instrument cheie al politicii sale economice internaționale, transmite Reuters.

Curtea a permis totuși menținerea tarifelor până pe 14 octombrie, pentru a oferi administrației Trump șansa de a depune un recurs la Curtea Supremă a SUA.

Decizia vine în contextul în care o altă dispută legală, privind independența Rezervei Federale, pare că va ajunge și ea în fața Curții Supreme, ceea ce va duce la o confruntare juridică fără precedent în acest an cu privire la întreaga politică economică a lui Trump.

Taxele vamale, un pilon al politicii externe pentru Trump

Trump a făcut din taxele vamale un pilon al politicii externe a SUA în al doilea mandat al său, utilizându-le pentru a exercita presiuni politice și a renegocia acordurile comerciale cu țările care exportă mărfuri în Statele Unite.

Taxele vamale au oferit administrației Trump pârghii pentru a obține concesii economice de la partenerii comerciali, dar au și crescut volatilitatea piețelor financiare.

Trump a criticat decizia, pe care a calificat-o drept „extrem de partizană” a curții. „Dacă aceste taxe vamale ar dispărea vreodată, ar fi un dezastru total pentru țară”, a scris el pe rețeaua Truth Social.

Cu toate acestea, el a prezis o răsturnare a deciziei, spunând că se așteaptă ca tarifele vamale să aducă beneficii țării „cu ajutorul Curții Supreme”.

Cum s-a luat decizia Curții și cum a fost explicată

Decizia Curții de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal din Washington, D.C., luată cu votul a șapte judecători, în timp ce patru au avut opinii separate, a discutat legalitatea a ceea ce Trump numește taxe „reciproce” impuse ca parte a războiului său comercial din aprilie, precum și un set separat de tarife impuse în februarie împotriva Chinei, Canadei și Mexicului.

Șase judecători din majoritate și doi judecători care au avut opinii separate au fost numiți de președinți democrați, în timp ce un judecător din majoritate și doi judecători cu opinii separate au fost numiți de președinți republicani.

Decizia curții nu are impact asupra taxelor emise în temeiul altor baze legale, cum ar fi taxele lui Trump asupra importurilor de oțel și aluminiu.

Trump a justificat ambele seturi de tarife – precum și taxele mai recente – în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA). IEEPA conferă președintelui puterea de a aborda amenințări „neobișnuite și extraordinare” în timpul situațiilor de urgență națională.

„Statutul conferă președintelui o autoritate semnificativă pentru a întreprinde o serie de acțiuni ca răspuns la o situație de urgență națională declarată, dar niciuna dintre aceste acțiuni nu include în mod explicit puterea de a impune tarife, taxe sau altele asemenea, sau puterea de a percepe impozite”, a spus curtea.

„Pare puțin probabil ca, prin adoptarea IEEPA, Congresul să fi intenționat să se îndepărteze de practica sa anterioară și să acorde președintelui o autoritate nelimitată de a impune taxe vamale”, se explică în decizie.

Administrația Trump se aștepta la asta

William Reinsch, fost înalt funcționar al Departamentului Comerțului, care lucrează acum la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a declarat că administrația Trump se pregătea pentru această hotărâre.

„Este de notorietate că administrația anticipa acest rezultat și pregătea un plan B, probabil pentru a menține taxele vamale în vigoare prin alte statute”, a adăugat el.

„Ultimul lucru de care piața sau companiile americane au nevoie este mai multă incertitudine în ceea ce privește comerțul”, a declarat și Art Hogan, strateg șef de piață la B. Riley Wealth.

„Cred că pune întreaga agendă economică a lui Trump pe un potențial curs de coliziune cu Curtea Supremă. Este diferit de orice altceva am mai văzut vreodată”, a afirmat Josh Lipsky, președintele departamentului de economie internațională de la Atlantic Council.

Curtea Supremă, cu majoritate conservatoare de 6 la 3, a emis o serie de decizii în favoarea agendei celui de-al doilea mandat al lui Trump, dar în ultimii ani a fost, de asemenea, ostilă interpretărilor extinse ale vechilor statute pentru a oferi președinților puteri nou dobândite.