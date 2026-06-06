Lovitură pentru Donald Trump: fostul său vicepreședinte Mike Pence îl contestă frontal și cere o schimbare în Partidul Republican. „Sprijinul oscilant al lui Trump față de Ucraina a încurajat Rusia. Conservatorii au uitat în ce cred”

„Conservatorii cred că drepturile noastre provin de la Dumnezeu. Conservatorii cred în dreptul la viață. Conservatorii cred în guvernul limitat și în libertățile consacrate în Constituție. Conservatorii cred în a fi alături de aliații noștri și a ne opune dușmanilor noștri”, scrie Mike Pence într-un editorial în care invită Partidul Republican să-și respecte valorile și să nu se mai lase modelat de Donald Trump.

Apelul lui Mike Pence vine pe fondul unei relații volatile a lui Donald Trump cu propriul partid.

După ce Trump și-a susținut loialii în alegeri recente și a debarcat astfel „republicani clasici”, o parte a partidului se simte amenințată de mișcările în forță ale președintelui și de faptul că popularitatea lui Donald Trump e tot mai scăzută în rândul electoratului, conform sondajelor de opinie.

Vicepreședintele Mike Pence nu s-a înțeles întotdeauna bine cu Trump, dar niciodată nu a încercat să mobilizeze public Partidul Republican împotriva actualului președinte. A făcut-o însă vineri, într-un editorial publicat pe siteul conservator Free Press.

Pence, 66 de ani, s-a retras din politica activă. Este profesor de științe politice și conduce un think-tank conservator.

Articolul lui se numește „Conservatorii au uitat în ce cred”. „Republicanii remodelează conservatorismul după chipul lui Donald Trump – și nu întotdeauna în sens pozitiv”, spune Mike Pence.

El omagiază mișcarea conservatoare pentru a o pune în opoziție cu ceea ce se întâmplă astăzi în Statele Unite.

Ce este conservatorismul?

Pence îl amintește pe Barry Goldwater, fost militar, senator, candidat la președinția SUA în 1964 și o emblemă a Partidului Republican. Pentru mulți, Goldwater a fost precursorul lui Reagan.

Goldwater, de exemplu, a oferit una dintre cele mai bune definiții ale conservatorismului scrise vreodată: „Abordarea conservatoare nu este nimic mai mult sau mai puțin decât o încercare de a aplica înțelepciunea, experiența și adevărurile revelate ale trecutului la problemele de astăzi”, spune Pence.

Apoi, Pence amintește că primul mandat al lui Trump, unde și el a fost vicepreședinte, a respectat tradiția Partidului Republican.

Despre reușitele primului mandat Trump

„În timpul primului său mandat, președintele Donald Trump a demonstrat ce pot realiza republicanii atunci când liderii rămân ferm pe principiile conservatoare și nu dau înapoi. Reducerile de impozite au revigorat economia. Dereglementarea a stimulat creșterea economică, a creat locuri de muncă și a impulsionat producția de energie”, scrie Pence.

„Trump a mobilizat armata noastră pentru a învinge ISIS, a împiedicat Iranul să dezvolte arme nucleare și a emanat o forță care a blocat ambițiile agresive ale Rusiei și Chinei. Deși lucrurile nu s-au terminat bine între noi, voi fi întotdeauna mândru de bilanțul administrației noastre”, mai spune fostul vicepreședinte al lui Donald Trump.

Pence îi critică pe republicanii care „s-au grăbit să se alinieze la fiecare aspect al agendei lui Trump”

Povestea celui de-al doilea mandat e însă privită extrem de diferit de către Mike Pence.

„În al doilea mandat, Trump nu a guvernat întotdeauna ca un conservator. În loc să prelungească reducerile fiscale din primul său mandat, a ales să complice codul fiscal. A propus tarife generalizate atât pentru prieteni, cât și pentru dușmani, ceea ce a reprezentat cea mai mare majorare de impozite din timp de pace din istoria americană și a amenințat cu un război comercial”.

„Izolaționismul său a remodelat diplomația sa, iar sprijinul oscilant al lui Trump față de Ucraina a încurajat Rusia să-și continue invazia brutală asupra unui aliat occidental”.

„Ca să înrăutățească lucrurile, mulți republicani s-au grăbit să se alinieze la fiecare aspect al agendei lui Trump, chiar și atunci când aceasta a intrat în conflict cu credințele tradiționale ale conservatorilor care ne-au servit bine timp de decenii”, mai scrie Pence.

Consecința? „Mulți americani sunt confuzi cu privire la ce înseamnă să fii conservator”

„Rezultatul este că mulți americani sunt confuzi cu privire la ce înseamnă să fii conservator. Trebuie să redescoperim și să reafirmăm vechile principii și să arătăm cum ne pot ghida acestea”, spune Pence.

„Acest lucru este deosebit de important pentru tinerii care nu au aproape nicio amintire vie a unui președinte republican, cu excepția lui Trump”, adaugă el. Și spune că tinerii confundă conservatorismul cu „forțele populismului de dreapta”.

Mike Pence își încheie poziția cu o perspectivă dramatică: „Reagan a avertizat odată că libertatea nu este niciodată la mai mult de o generație distanță de dispariție – iar noi suntem acum la mai mult de o generație distanță de președinția sa”.