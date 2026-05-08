Luare de ostatici într-o filială de bancă din Germania, intervenție masivă a poliției
Poliția germană a anunțat vineri că intervine în urma unei luări de ostatici la o sucursală a unei bănci de economii din orașul Sinzig, situat în vestul landului Renania-Palatinat, notează Reuters.
„Se crede în prezent că există mai mulți infractori și ostatici în interiorul băncii”, a transmis poliția într-un comunicat, adăugând că situația este în prezent „stabilă”.
Autoritățile au precizat că sunt în desfășurare operațiuni ample ale poliției, după ce incidentul a fost semnalat în centrul orașului.
Este vorba de o filială Volksbank, iar operațiunea este în desfășurare de la ora 9:00 (10:00 în România). Forțele speciale ale poliției și ambulanțe au venit în centrul orașului și elicoptere ale forțelor de ordine survolează Sinzig.
Dimineața, un transportor de bani a oprit în fața băncii. Unul dintre angajați a coborât pentru a intra în bancă. Conform informațiilor BILD, un bărbat necunoscut l-ar fi interceptat și amenințat pe angajat. Se pare că acum răpitorul și angajatul se află în camera de valori a băncii, scrie ziarul german.
În fața filialei Volksbank se află un dispozitiv masiv de forțe de poliție. Mașina de transport valori se află încă în fața intrării în bancă.
Întreaga zonă a centrului orașului a fost izolată, fiind solicitată intervenția forțelor speciale. Pe rețelele de socializare, locuitorii își recomandă reciproc să evite centrul orașului.