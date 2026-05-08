Luare de ostatici într-o filială de bancă din Germania, intervenție masivă a poliției

Poliția germană a anunțat vineri că intervine în urma unei luări de ostatici la o sucursală a unei bănci de economii din orașul Sinzig, situat în vestul landului Renania-Palatinat, notează Reuters.

„Se crede în prezent că există mai mulți infractori și ostatici în interiorul băncii”, a transmis poliția într-un comunicat, adăugând că situația este în prezent „stabilă”.

Autoritățile au precizat că sunt în desfășurare operațiuni ample ale poliției, după ce incidentul a fost semnalat în centrul orașului.

Este vorba de o filială Volksbank, iar operațiunea este în desfășurare de la ora 9:00 (10:00 în România). Forțele speciale ale poliției și ambulanțe au venit în centrul orașului și elicoptere ale forțelor de ordine survolează Sinzig.

Dimineața, un transportor de bani a oprit în fața băncii. Unul dintre angajați a coborât pentru a intra în bancă. Conform informațiilor BILD, un bărbat necunoscut l-ar fi interceptat și amenințat pe angajat. Se pare că acum răpitorul și angajatul se află în camera de valori a băncii, scrie ziarul german.

În fața filialei Volksbank se află un dispozitiv masiv de forțe de poliție. Mașina de transport valori se află încă în fața intrării în bancă.

Ambulanțe și polițiști intervenind la sediul Volksbank unde a apărut o luare de ostatici. Foto: Sascha Ditscher / AFP / Profimedia

Întreaga zonă a centrului orașului a fost izolată, fiind solicitată intervenția forțelor speciale. Pe rețelele de socializare, locuitorii își recomandă reciproc să evite centrul orașului.