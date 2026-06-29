Veste bună pentru turiștii care merg în Bulgaria și Grecia. Timpii de călătorie cu mașina vor fi scurtați

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restabilită definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, 30 iunie, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie, informează Agerpres.

„Informaţii suplimentare cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum şi informaţii despre vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri: www.mvr.bg; https://bgtoll.bg/”, se precizează într-un comunicat al MAE.

MAE reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informaţiile disponibile pe site-ul MAE, la secţiunea Sfaturi de călătorie, cât şi aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Din vara lui 2024 bulgarii fac lucrări capitale la partea lor din Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse și, deși ambele țări au intrat în Schengen și terestru între timp, cozile de mașini care vor să treacă Dunărea au rămas un lucru constant, mai ales în timpul sezonului estival.

România a făcut și terminat astfel de lucrări pe partea sa de pod încă din 2016.

Termenul contractual pentru încheierea lucrărilor pe partea bulgară expirase pe 10 iunie. Bucata de pod a bulgarilor măsoară 1.057 de metri, iar de la darea în funcțiune în 1954 nu a suferit nicio lucrare majoră de reparare și consolidare.