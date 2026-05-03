Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod

Din vara lui 2024 bulgarii fac lucrări capitale la partea lor din Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse și, deși ambele țări au intrat în Schengen și terestru între timp, cozile de mașini care vor să treacă Dunărea au rămas un lucru constant, mai ales în timpul sezonului estival. Acum șoferii primesc două vești bune: una din Bulgaria și una de la autoritățile de la București.

Articol realizat în cadrul proiectului european Pulse de Victor Cozmei (HotNews.ro), cu contribuția lui Lilli Granitzka (Mediapool.bg)

Lucrările la partea bulgărească a Podului Prieteniei au început în vara lui 2024 și erau programate să dureze doi ani. România a făcut și terminat astfel de lucrări pe partea sa de pod încă din 2016.

Lucrări aproape de finalizare la Podul Prieteniei

Acum, lucrările pe partea bulgărească au ajuns pe ultimele sute de metri, transmit jurnaliștii de la publicația Mediapool.bg, parte alături de HotNews în proiectul european PULSE:

Lucrările de reparații se află în grafic și se preconizează că vor fi încheiate până la data de 10 iunie, termenul contractual.

„Începând de pe 15 aprilie au început lucrările de reparație pe ultimii 320 de metri de pe sensul care merge spre România”, transmit jurnaliștii bulgari.

Până la finalizare, traficul se va desfășura în continuare cu restricții, iar vehiculele trec cu rândul de pe o parte a alta a podului.

Bucata de pod a bulgarilor măsoară 1.057 de metri, iar de la darea în funcțiune în 1954 nu a suferit nicio lucrare majoră de reparare și consolidare.

Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, vama cu Bulgaria, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

O altă veste bună pentru șoferi: taxa de pod se va putea plăti online

În paralel, Compania de Drumuri din România se află și ea pe ultima sută de metri cu implementarea unui sistem de plată online a taxei de trecere a podului, practic, după finalizarea lucrărilor, ultima opreliște de pe partea românească astfel încât trecerile spre Bulgaria să se facă fără vreo oprire.

CNAIR a semnat în decembrie anul trecut un contract de 844.500 de lei (circa 165.000 de euro) cu firma Altimate pentru realizarea unui sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunare în sensul Giurgiu – Ruse.

Contractul are termen de implementare de 6 luni, urmate de 12 luni garanție.

„Termenul de punere în funcțiunea este 15 iunie 2026”, a confirmat pentru HotNews purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

„În prezent se desfășoară lucrari de montare echipamente pe arterele 3 și 4 din ACI Giurgiu-sens iesire, iar aplicația este în etapa de testare a funcționalităților”, a spus reprezentantul CNAIR.

În prezent, pentru autoturisme șoferii plătesc o taxă de 15 lei (3 euro), iar TIR-urile plătesc 180 de lei (circa 37 de euro). Pe partea bulgară, autoturismele plătesc 2 euro, iar camioanele grele tot 37 de euro. De ambele părți modalitatea de plată predominantă este cu card sau cash la gherete.

Anul trecut, CNAIR a transmis la solicitarea HotNews și cât înseamnă, de fapt, colectarea taxei de trecere a Podului Prieteniei – aproape 17 milioane de euro pe an.

O variantă de traseu pentru mulți șoferi din România

În același timp, jurnaliștii bulgari amintesc și de o alternativă, cel puțin pentru o parte din șoferii români: trecerea pe la Podul Calafat – Vidin și drumul spre Sofia.

Șoferii din nordul, vestul și sud-vestul României care merg spre Grecia au la dispoziția și drumul european E79 care presupune trecerea Dunării pe la Calafat. E59 „coboară” până la localitatea Montana de unde șoferii au la îndemână două variante de a ajunge pe autostradă și la Sofia.

Traseu dinspre Pitești către Sofia pe ruta Calafat-Vidin

Din Montana pot opta pentru continuarea E79 până spre Botevgrad (95 km) și intersecția cu Autostrada A2 Hemus. Aici există zone unde șoseaua a fost dublată și transformată în drum expres: Varianta Ocolitoare Montana (12,5 km), secțiunea Vratsa – Mezdra (9 km) și Mezdra – Lyutidol (13 km) au fost dublate și date în trafic, dar mai departe până la Botevgrad drumul este în continuare în lucru și cu restricții. De la intersecția cu A2 până la Sofia mai sunt circa 65 de km pe autostradă.

O altă variantă pentru șoferii români este ca de la Montana să o ia spre sud pe drumul republican I-81 spre Sofia, prin pasul Petrohan.

Drumul presupune o zonă cu serpentine prin pasul montan, dar are avantajul că teoretic nu există trafic greu pe traseu și că per total e mai scurt. Din Montana la autostrada de centură a Sofiei sunt în total 98 de km.

Din București, spre exemplu, pe ruta clasică Giurgiu – Ruse – Sofia, drumul presupune crica 390 de km. Ocolul prin Calafat ar însemna 519 km.