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Șanțul de pe strada Tunari. Foto: HotNews / Catiușa Ivanov
Opinii /

Lucrările pe una dintre marile străzi din București s-au transformat în capcană în fața unei școli

Senior editor (administrație publică locală, mediu, patrimoniu, cultură, evenimente)

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În București există un regulament, elaborat în 2020 de Primăria Capitalei. Rețelele de gaz, apă și curent sunt obligate să refacă carosabilul: termenul general este de 48 de ore pentru remedierea avariei. Și mai au 5 zile ca să readucă carosabilul/trotuarul la starea inițială. Ce se întâmplă pe Strada Tunari, unde se află o școală și patru grădinițe. 

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