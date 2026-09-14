Lucrările pe una dintre marile străzi din București s-au transformat în capcană în fața unei școli

În București există un regulament, elaborat în 2020 de Primăria Capitalei. Rețelele de gaz, apă și curent sunt obligate să refacă carosabilul: termenul general este de 48 de ore pentru remedierea avariei. Și mai au 5 zile ca să readucă carosabilul/trotuarul la starea inițială. Ce se întâmplă pe Strada Tunari, unde se află o școală și patru grădinițe.

Pe strada Tunari, în centrul Bucureștiului, este de mai bine de o săptămână un șanț umplut cu bolovani și nisip. Așa l-am găsit la deschiderea școlii, așa e și acum. Cineva a schimbat o țeavă și în loc să asfalteze la loc trotuarul, a pus nisip și niște pietre și l-a lăsat așa. Nu știm cine, fiindcă nu există niciun panou de identificare.

Fiindcă trotuarul este îngust, copiii și părinții efectiv își rup picioarele prin șanț. Pe lângă asta, tot praful de acolo este zburat de vânt și ajunge în plămânii copiilor. Nu degeaba avem infringement pe poluarea cu PM 10 (adică praf).

Șanțul de pe strada Tunari. Foto: HotNews / Catiușa Ivanov

Un regulament ignorat

Acum câțiva ani, pe strada Sportului, un astfel de șanț a stat astupat doar cu nisip și pietriș vreo 6 săptămâni. Fiecare mașină care trecea ridica un nor de praf.

Regulamentul Primăriei Capitalei din 2020, care obligă la reparații rapide când se lucrează la rețele de orice fel este deseori ignorat. Dacă, totuși, se grăbesc, de multe ori lucrările sunt făcute de mântuială și după câteva luni te trezești cu găuri în asfalt.

Alt pericol: trecerea de pietoni

Mașini parcate în dreptul trecerii de pietoni pe strada Tunari. Foto: HotNews: Catiușa Ivanov

Revenind pe strada Tunari, în fața școlii, este o trecere de pietoni nesemaforizată. Pentru copiii care o folosesc este un fel de ruletă rusească.

Fie din cauza mașinilor parcate până în buza trecerii, uneori chiar de părinți, fie din cauza vitezei prea mari, de multe ori mașinile se opresc la câțiva centimetri de copii. Așa s-a întâmplat și vineri. Am avut noroc că nu ne-a călcat mașina.

Este un pericol și este inadmisibil că de ani de zile, Primăria Capitalei, care administrează strada, nu a luat nicio măsură pentru siguranța copiilor.

În zonă este o școală și sunt cel puțin 4 grădinițe. Și aproape toate trecerile de pe strada Tunari au această problemă.

Și ultima observație din orașul de care mă ocup, ca jurnalist, de atâția ani de zile. Parchez frumos mașina în parcările albastre, plătesc ca de obicei parcarea, stau o oră unde am treabă.

Când să plec, nu mai pot din cauza unei mașini parcate neregulamentar, pe bucata hașurată de lângă parcările cu plată, ca să nu plătească. Și asta nu s-a întâmplat doar azi, se întâmplă frecvent. Nivelul de frustrare a crescut instant. Eu sunt mai proastă că plătesc parcarea? Unde e Poliția? Unde e autoritatea locală?

Domeniul public fără primari

În București, fiecare pas este o provocare. Orașul te agresează, te frustrează.

De la mașinile parcate pe trotuar sau cele care obturează vederea în intersecții și la trecerile de pietoni, la lipsa apei calde, la paragina de pe domeniul public, până la copacii care cad, reclamele de pe trotuar în care dai cu capul, cablurile de care te împiedici, mizerie și tolerarea de către autorități a ilegalităților chiar și mărunte, cum e staționarea neregulamentară, te disperă.

Poate în loc să anunțe proiecte care de care mai mari și tari, primarii din București ar trebui să aibă mai multă grijă de domeniul public, care în momentul de față este abandonat. Și nu doar pe Facebook. Ci să ia stradă cu stradă la pas și să vadă ce nenorociri sunt acolo.