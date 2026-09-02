AUR, după discursul lui Nicușor Dan despre „naționalism sănătos” din Catedrala Mântuirii: „Lucrurile au scăpat de sub control”

Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că discursul președintelui Nicușor Dan din Catedrala Națională privind „naționalismul sănătos” și „naționalismul demagogic” este o premieră fiind pentru prima dată când un președinte al României face afirmații de natură politică într-o biserică.

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Criticile lui Dan Dungaciu au vizat discursul pe care șeful statului l-a susținut marți la ceremonia de deschidere a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la Catedrala Mântuirii Neamului, organizată de BOR.

„Legat de „naţionalismul sănătos”, aici ceva nu este în regulă, ce s-a întâmplat în România, în Catedrala Mântuirii. Au mai fost preşedinţi care au vorbit în biserică, a participat şi Ceauşescu în 1977 la întronizarea lui Iustin Moisescu, dar după aceea au mai vorbit şi preşedintele Iohannis şi Băsescu, dar niciodată n-au făcut aserţiuni politice. Au vorbit comemorativ, au vorbit omagial, ceremonial, dar n-au făcut aserţiuni politice.

De data aceasta, suntem într-o situaţie în care un preşedinte, în faţa tineretului ortodox, cu ocazia unui eveniment numit Internaţionala Tineretului Ortodox, în faţa unor tineri, mulţi dintre ei minori, face afirmaţii politice, face aserţiuni politice, vorbeşte despre cei buni şi cei răi, despre cei cu naţionalismul sănătos şi cei cu naţionalismul demagogic”, a declarat Dungaciu la Parlament, citat de Agerpres.

Dungaciu crede că un asemenea discurs, rostit într-o biserică, nu ar fi fost acceptat din partea altor politicieni.

„Imaginaţi-vă, prin comparaţie, dacă domnul Simion, domnul Petrişor Peiu sau eu, după slujba din biserică, după predică, ne-ar invita preotul să spunem câteva cuvinte celor prezenţi. Şi noi am fi vorbit despre naţionalismul sănătos. Ce s-ar fi întâmplat? (…) Politizarea a mers un pic prea departe, pentru că evident că preşedintele României a lansat un proiect politic. Şi sperăm, credem, sperăm, nu ştiu, ca organizatorii acelui festival al Internaţionalei Tineretului Ortodox să nu fi ştiut despre ce este vorba. De data aceasta lucrurile au scăpat de sub control”, a transmis Dungaciu.

Nicușor Dan: Spațiul public, dominat de „defetiști” și „demoagogi”

În discursul său de la Catedrala Națională, președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe tinerii prezenți să manifeste public „un naționalism sănătos”, cu care să contracareze prezența în spațiul public a demagogilor și defetiștilor.

Tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea aia, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului”, a mai precizat Dan.

Șeful statului a apreciat că este necesar ca vocea oamenilor care „cred și muncesc pentru România” să fie auzită, invocând și divizarea din societate.

„Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună”, a indicat Dan în mesajul său adresat tinerilor ortodocși, subliniind că românii nu mai sunt dispuși să asculte și o altă opinie.