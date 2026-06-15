Ludovic Orban indică liderii PNL din „armata de ocupație”: „Nu aș avea ce să caut într-un partid breloc al PSD”

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, îşi anunţă susţinerea faţă de liderul PNL, Ilie Bolojan, şi faţă de toţi liberalii care se opun „preluării ostile” a partidului de către PSD, informează Agerpres.

El menţionează că, alături de colegii din Forţa Dreptei, va contribui la reuşita unui PNL care se bazează pe lideri „de valoare” şi are capacitatea de a câştiga alegerile.

„Sunt alături de Ilie Bolojan şi de toţi liberalii de caracter care se opun preluării ostile a Partidului Naţional Liberal de către PSD prin intermediul lui Nicuşor Dan şi al prelungirilor lui instituţionale. Partidul Naţional Liberal are de ales între a fi şi a nu mai fi. Dacă decide să redevină pilonul de dreapta al democraţiei din România şi se bazează pe lideri de valoare ca Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Dan Motreanu etc., care se bucură de susţinere publică şi care pot să ofere o şansă reală partidului de a avea din nou capacitatea de a câştiga alegerile, are un viitor cert şi voi fi bucuros să contribui alături de colegii mei liberali din Forţa Dreptei la reuşita unui astfel de proiect esenţial pentru România”, scrie fostul premier, luni, pe Facebook.

Orban precizează că, în cazul în care PNL ar alege „să se sinucidă politic”, nu ar avea ce să caute într-un „partid breloc” al PSD.

„Dacă în schimb aleg să se sinucidă politic şi să predea partidul armatei de ocupaţie compusă din indivizi ca Thuma, Predoiu, Bogdan, pilotaţi de PSD şi de servicii, îmi este clar că nu aş avea ce să caut într-un partid breloc al PSD. În această dramatică situaţie nu voi avea altceva de făcut decât să particip la orice construcţie politică bazată pe filosofia liberală care să ofere românilor o alternativă democratică, reformistă şi morală la dezastrul politic provocat de complicitatea dintre Nicuşor Dan, PSD şi sistem”, mai scrie Ludovic Orban.

Biroul Politic Naţional al PNL se întruneşte în şedinţă, luni, la ora 17:00, după ce prim-vicepreşedintele liberal Adrian Veştea a fost desemnat premier de către preşedintele Nicuşor Dan. Potrivit statutului PNL, Adrian Veştea poate fi exclus din partid de către congres.