Cum va ajunge Lumina Sfântă în România. „Alerta este ridicată la maximum”

Trimisul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, Ioan Meiu, a anunțat că Lumina Sfântă va ajunge în acest an în țările ortodoxe printr-un culoar deschis de autoritățile israeliene, având în vedere războiul din Orientul Mijlociu.

Într-o intervenție la Antena 3, sâmbătă, reprezentantul Patriarhiei a declarat că Ministerul israelian al afacerilor externe a decis, în urma discuțiilor cu ambasadele țărilor ortodoxe, să deschidă „un culoar special” pentru transportarea Luminii Sfinte în Sâmbăta Mare.

„Am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, venirea Sfintei Lumini în România, prin acest culoar special prin care se va zbura în Sâmbăta Marea de pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv”, a afirmat Ioan Meiu.

Restricții pentru creștinii care sărbătoresc Paștele la Ierusalim

Emisarul Patriarhiei a spus că „alerta este ridicată în tot Israelul la maximum, adică 9 din 9”, iar pregătirile pentru Paște se fac în condiții „speciale, de alertă și război”.

Ioan Meiu a precizat că slujbele din Săptămâna Mare „se vor oficia în mod deosebit anul acesta, similar perioadei pandemiei, când la Sfântul Mormânt au intrat doar delegațiile oficiale, patriarhul Ierusalimului, însoțit de ierarhi și preoți, pentru a săvârși sfintele slujbe”.

„Slujbele se vor ține în mod normal și regulat în Mormântul Domnului. Toate deniile și slujbele speciale se vor ține și vor sluji episcopii și clerul ortodox la Sfântul Mormânt. Doar aceștia vor avea permisiunea de a intra în Mormântul Domnului și pe Golgota, și în celelalte locuri sfiinte, fără a intra creștini, credincioși. Pelerini nu avem la această oră în Țara Sfântă, dar creștinii care sunt în zonă, români, greci, ruși, palestinieni, nu vor avea acces la niciuna din slujbele acestea la Mormântul Domnului și nici la ceremonia de aprindere a Sfintei Lumini din Sâmbăta Mare”, a continuat Ioan Meiu.

În schimb, a spus el, nu vor fi procesiuni.

„Procesiuni nu vor fi anul acesta, nici de Florii, nici celebra procesiune a spălării picioarelor din Joia Mare și nici Drumul Crucii făcut de creștinii ortodocși în Vinerea Mare, parcurgând Cetatea Veche a Ierusalimului către Golgota. Aceste procesiuni nu vor fi în anul acesta la Ierusalim”, a mai declarat Ioan Meiu.