Luna iunie a doborât recordurile de temperatură în Europa de Vest. Mii de decese în exces asociate caniculei în mai multe state

Luna iunie a acestui an a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă la nivel global, cu o temperatură cu 1,39 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus privind schimbările climatice al UE, relatează Reuters.

Un val puternic de caniculă care a lovit mare parte din Europa, inclusiv România, la finalul lunii iunie a doborât recorduri de temperatură, a perturbat alimentarea cu energie electrică și a determinat închiderea școlilor în mai multe state europene.

Temperatură medie în Europa de Vest luna trecută a fost de 20,74 grade Celsius, cu peste 3 grade Celsius peste media lunii iunie din perioada 1991-2020, conform datelor prezentate.

Copernicus definește regiunea Europa de Vest ca întinzându-se de la Spania și Regatul Unit spre est, până în Italia, Germania și o parte din Austria.

Europa de Vest a suferit deja trei valuri de căldură intense în ultimele trei luni, țări precum Spania și Portugalia fiind afectate de un altul chiar în această săptămână.

„Luna iunie 2026 a subliniat cât de profund se schimbă clima”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoare strategică la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

„Rezultatul este reprezentat de valuri de căldură din ce în ce mai intense, un ocean cu temperaturi ridicate persistente și riscuri crescânde pentru oameni, ecosisteme și infrastructură în întreaga Europă și nu numai”, a afirmat ea.

Mii de persoane decedate ca urmare a caniculei

Autoritățile naționale au raportat peste 4.700 de decese în plus în Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos în timpul valului de căldură din iunie. În Germania s-a înregistrat un exces de mortalitate de 5.120 de persoane, a anunțat joi Institutul Robert Koch pentru sănătate publică.

„Excesului de mortalitate”, mai precis creșterea numărului total de decese față de o medie istorică (normală) într-o anumită perioadă de timp, este metoda folosită pentru a arăta impactul real al unor crize precum pandemiile sau valurile de căldură.

Temperaturile terestre record au coincis cu cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată în luna iunie, conform datelor Copernicus.

La nivel global, Copernicus a afirmat că au existat și alți factori care au contribuit la atingerea unui nivel record al temperaturilor la suprafața mării pentru luna iunie, printre care și dezvoltarea unui fenomen meteorologic puternic de tip El Niño în Oceanul Pacific.

El Niño nu a contribuit la valul de căldură din iunie din Europa, în timp ce schimbările climatice au jucat un rol evident în agravarea temperaturilor extreme, conform unui studiu științific realizat după eveniment.

Înregistrările de temperatură ale Copernicus datează din 1940 și sunt verificate încrucișat cu înregistrările globale de temperatură care datează din 1850.