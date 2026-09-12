Lună record de vară pentru hotelurile din Grecia. La cât s-a ridicat tariful mediu pe noapte

În iulie s-a înregistrat în Grecia o creştere a gradului de ocupare a hotelurilor şi a tarifelor camerelor, în timp ce au crescut rezervările last-minute, informează publicaţia elenă Kathimerini.

Indicatorul a crescut chiar mai mult la hotelurile de cinci stele: în timp ce gradul de ocupare al hotelurilor pe întreg teritoriul ţării s-a situat în iulie la 83,4%, la hotelurile de cinci stele a fost de 91,6%, citează Agerpres.

În acelaşi timp, tariful mediu pe noapte la nivel naţional a urcat de la 168 euro la 190 euro, în timp ce la hotelurile de cinci stele a fost de 338 euro, de la 332 euro în iulie 2025, arată datele publicate de Institutul de studii în turism (ITEP).

Cifrele din iulie arată modificarea tendinţei descendente din iunie, sectorul turismului fiind într-o situaţie mai bună decât anul trecut.

Gradul mediu general de ocupare s-a situat la 83,4%, comparativ cu 82,4% în iulie 2025.

Comentând datele, preşedintele ITEP, Christina Tetradi, a observat că „în pofida temerilor iniţiale – şi justificate – de pe piata hotelieră, pe fondul avansului redus din iunie, a războiului din Orientul Mijlociu, imaginea din iulie este pozitivă, performanţa în domeniul ocupării atingând deja nivelul ridicat de anul trecut, confirmând rezilienţa turismului elen, dar şi brandul solid pe care ţara noastră l-a construit în ultimii ani”.

Creștere a rezervărilor last-minute

Cererea a rămas solidă în vârful pieţei: unităţile de cazare de cinci stele au avut în iulie un grad de ocupare de 91,6% (faţă de 88,6% anul trecut), cele de patru stele de 87,3% (de la 88,4% în iulie 2025), cele de trei stele de 75,6%, iar cele de două stele de 76,5%.

Un factor important a fost majorarea rezervărilor last-minute. Faţă de iulie 2025, acestea au crescut cu 5,6%, iar la hotelurile de cinci stele cu 6,7%

În 2023, Grecia a înregistrat o revenire spectaculoasă ca destinaţie de turism internaţional şi de atunci continuă tendinţa ascendentă. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.