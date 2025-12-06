Lupte pe granița Pakistan – Afganistan, cel puțin patru oameni au fost uciși

Patru civili și un soldat au fost uciși în noaptea de vineri spre sâmbătă în Afganistan, în timpul unui schimb de tiruri cu Pakistanul într-o regiune de frontieră, un nou episod al confruntării dintre cele două țări ce a început în octombrie, potrivit AFP.

Bilanțul este de patru civili uciși, a anunțat guvernatorul regiunii afgane Spin Boldak (sudul Afganistanului), Abdul Karim Jahad. Puțin mai târziu, un purtător de cuvânt al guvernului afgan, Hamdullah Fitrat, a precizat că un soldat afgan a fost, de asemenea, ucis și „cinci persoane rănite”.

Autoritățile talibane din Afganistan și guvernul pakistanez s-au acuzat reciproc că au declanșat ostilitățile, care au încetat târziu în noapte, potrivit Kabulului.

Pakistan și Afganistan dau vina una pe cealaltă

„Din păcate, în această seară (vineri, n.r.), partea pakistaneză a început să atace Afganistanul în Kandahar, în districtul Spin Boldak, iar forțele emiratului islamic au fost nevoite să riposteze”, a afirmat pe rețeaua de socializare X purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid.

„Cu puțin timp în urmă, regimul taliban afgan a recurs la focuri de armă (fără să fi existat vreo provocare) de-a lungul frontierei”, a afirmat peX, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului pakistanez, Mosharraf Zaidi. „Forțele noastre armate au reacționat imediat în mod adecvat și intens”, a adăugat el.

„Un obuz de mortier a fost tras și l-a lovit pe fratele meu când se ducea în altă cameră a casei. La început, nu am putut să-l salvăm, deoarece cădeau alte obuze, apoi l-am dus la Kandahar și a supraviețuit doar până la ora două dimineața”, a declarat pentru AFP Shamshullah, locuitor din Spin Boldak, din partea afgană, în vârstă de 40 de ani, care a preferat să nu-și dezvăluie numele de familie.

„Cerem să nu mai fie lupte în aceste zone, sunt zone în care pe ambele părți (ale frontierei, n.r.) trăiesc civili”, a adăugat el.

„Au fost focuri de armă, apoi tancurile au început și ele să tragă, iar obuzele de mortier au lovit casa noastră”, a povestit pentru AFP Mahmood Khan, un locuitor ai cărui doi veri și o nepoată au fost răniți.

Un corespondent AFP de pe partea pakistaneză a frontierei, în Chaman, a auzit focuri de artilerie și explozii.

„Focurile erau foarte intense. Din cauza obuzelor de mortier care au aterizat în apropierea casei noastre, fragmente metalice au zburat peste tot. Patru membri ai familiei noastre au fost răniți”, a declarat pentru AFP Mehmood Khan, un locuitor de pe partea pakistaneză.

Un alt locuitor, Abdul Qudoos, a afirmat, de asemenea, că a fost rănit, împreună cu fiica și soția sa. Guvernul pakistanez nu a raportat victime până în acest moment.