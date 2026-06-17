„Lupul în cașmir”, cel mai bogat om din Europa, e acuzat că a subjugat presa financiară din țara sa natală

Este cunoscut drept „lupul în cașmir”, fiind proprietarul celui mai mare grup de lux din lume. Printre brandurile acestuia se numără Louis Vuitton, Dior și Tiffany, care l-au făcut pe Bernard Arnault cel mai bogat om din Europa și unul dintre cei mai înstăriți miliardari din lume, relatează The Guardian.

Cu o avere estimată de Bloomberg la 175 de miliarde de dolari, Arnault este al optulea cel mai bogat om din lume. Înaintea sa în clasament se află doar miliardari americani din sectorul tehnologic precum Elon Musk, Mark Zuckerberg sau Jeff Bezos. Următoarea cea mai bogată persoană din Europa este Francoise Bettencourt Meyers, vicepreședinta și moștenitoarea imperiului L’Oréal. Cu o avere de 97,7 miliarde de dolari, ea este pe poziția 20 în clasamentul general.

Însă Bernard Arnault, în vârstă de 77 de ani, a intrat sub un tir de critici ale sindicatelor jurnaliștilor din Franța pentru faptul că a cumpărat aproape întreaga presă economică și de business a țării.

Organizația Reporteri fără Frontiere a declarat că Arnault are o „strânsoare sufocantă” asupra principalelor publicații economice din Franța, după ce grupul său LVMH a achiziționat săptămânalul de afaceri de orientare centristă Challenges.

Compania lui Arnault deține unele dintre cele mai cunoscute ziare din Franța

LVMH, care deține branduri de modă, parfumuri, șampanie și băuturi spirtoase, are și un portofoliu extins de publicații economice, printre care cotidianul economic de referință Les Echos și serviciul de informații de business L’Agefi.

Reporteri fără Frontiere și sindicatele jurnaliștilor au depus două plângeri separate în legătură cu achiziția publicației Challenges. Consiliul de Stat al Franței analizează dacă autoritățile nu au examinat în mod corespunzător amploarea deținerilor media ale LVMH, iar autoritatea de concurență analizează argumentele sindicatelor potrivit cărora grupul ar fi abuzat de poziția sa dominantă prin achiziționarea Challenges.

„Acesta este un exemplu clasic al breșelor din legislația franceză, care nu reușește să țină sub control proprietatea media”, a declarat Laure Chauvel, șefa biroului pentru Franța-Italia din cadrul Reporteri fără Frontiere.

Arnault, care deține și cotidianul Le Parisien și revista de divertisment Paris Match, declarase în 2022 în fața unei comisii din Senatul francez că achiziționează media „în interes general”, pentru a proteja titluri importante și a le menține în viață.

Les Echoes este unul dintre cele mai cunoscute ziare financiare din Franța, FOTO: Eric Piermont / AFP / Profimedia

Influența miliardarilor asupra presei stârnește îngrijorări în Franța

Noua achiziție făcută de LVMH în presa franceză a atras atenția în condițiile în care în Franța se poartă o dezbatere tot mai intensă despre numărul restrâns de miliardari care domină mass-media și reconfigurează peisajul informațional înaintea alegerilor prezidențiale pe care țara le va organiza anul viitor.

Extrema dreaptă are scoruri ridicate în sondaje, în condițiile în care președintele Emmanuel Macron se apropie de sfârșitul celui de-al doilea său mandat prezidențial.

Cel mai proeminent miliardar din mass-media franceză este Vincent Bolloré, un industriaș conservator apropiat de figuri ale extremei drepte. El a fost acuzat că își folosește imperiul media puternic, inclusiv canalul TV CNews, pentru a oferi o platformă vocilor reacționare.

Prezența sa extinsă în editarea de carte și producția de film a stârnit, de asemenea, o revoltă în rândul scriitorilor și al profesioniștilor din industria cinematografică. Bolloré a respins petițiile împotriva sa și a declarat că este un creștin-democrat.

Cotidianul Le Figaro este deținut de familia Dassault

Un alt miliardar cu afaceri în mass-media din Franța este Rodolphe Saadé, conducătorul celei de-a treia cea mai mare companii de transport maritim din lume, CMA CGM. Imperiul său media în expansiune include canalul de știri BFM TV, ziarul La Provence din Marsilia, săptămânalul La Tribune Dimanche și La Tribune, o fostă publicație economică transformată acum în publicație online, care a aparținut cândva lui Arnault.

Jurnaliștii de la La Tribune au intrat în grevă în aprilie, exprimând temeri pentru viitorul publicației după un plan de mutare a personalului într-o nouă divizie digitală a grupului.

La o scară mai mică, familia Dassault, care conduce compania de apărare Dassault Aviation, deține cotidianul Le Figaro.

Xavier Niel, miliardar în telecomunicații, a fost acționarul principal al publicației Le Monde până când și-a plasat participația într-un trust. Partenera lui Niel este Delphine Arnault, fiica lui Bernard și directoarea brandului Christian Dior.