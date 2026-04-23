Macron are un avertisment pentru Europa în privința SUA: „S-a văzut asta bine în cazul Groenlandei”

Președintele francez Emmanuel Macron, în timpul unei întâlniri cu liderii companiilor din domeniul inteligenței artificiale, în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron a estimat joi că SUA nu vor mai proteja Europa „mult timp” și și-a exprimat regretul față de „nebunia” unor lideri care poate duce la război, informează AFP.

„Provocarea pentru Europa noastră este să fie mai puternică și mai independentă, pentru că SUA nu ne vor mai proteja mult timp”, a afirmat liderul francez, la o întâlnire cu elevi ai școlii franco-cipriote din Nicosia, Cipru.

„S-a văzut asta bine în cazul Groenlandei, în ceea ce se petrece astăzi în Iran și puțin în ceea ce se petrece în Ucraina”, a adăugat Macron, când o elevă l-a întrebat: „Ce pot face tinerii pentru promovarea păcii?”.

„Ei sunt încă acolo, este formidabil, sunt aliați, dar Europa s-a construit în ideea că Statele Unite ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generația voastră, cred că aceasta nu va mai fi valabil”, a subliniat președintele francez, potrivit Agerpres.

„Dacă mâine nu mai suntem capabili să ne protejăm singuri pentru apărarea noastră, dacă toate soluțiile noastre tehnologice sunt la mâna altora, poți să spui orice vrei, dar nu vom mai avea de ales”, a mai spus el, pledând încă o dată pentru mai multă suveranitate europeană.

Emmanuel Macron i-a sfătuit de asemenea pe tineri „să caute întotdeauna să-i înțeleagă pe ceilalți” și „să aibă gustul viitorului”, afirmând că „pacea nu se decretează într-o zi” și că ea depinde și de ei.

„Războiul se naște din neînțelegeri, din lipsa de comunicare sau din nebunia anumitor conducători și, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului”, a subliniat liderul de la Palatul Élysée.

„Iubește războiul cel care nu mai speră nimic. Când îți place viitorul, nu ai niciun chef să faci război”, a adăugat el, fără a cita nume de lideri.