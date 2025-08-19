Macron, mustrat de premierul israelian într-o scrisoare în care îl acuză că „încurajează ura față de evrei”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat pe președintele francez Emmanuel Macron într-o scrisoare consultată marți de AFP, acuzându-l că a alimentat antisemitismul prin anunțul cu privire la recunoașterea statului palestinian.

În finalul lunii trecute, Macron a anunțat că Franța va recunoaște oficial statul Palestina în timpul Adunării Generale a ONU de la New York din septembrie, atrăgându-și o mustrare rapidă din partea Israelului.

În scrisoarea trimisă președintelui francez, premierul israelian susține că antisemitismul a „crescut” în Franța în urma anunțului.

„Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă combustibil pe acest foc antisemit. Nu este diplomație, este facere pe plac. Recompensează teroarea Hamas, întărește refuzul Hamas de a-i elibera pe ostatici, îi încurajează pe cei care îi amenință pe evreii francezi și încurajează ura față de evrei, care vă bântuie acum străzile”, a scris Netanyahu în scrisoarea către Macron.

Prim-ministrul Israelului i-a cerut liderului de la Paris să combată antisemitismul din Franța, spunându-i că trebuie „să înlocuiască slăbiciunea cu acțiunea, facerea pe plac cu hotărârea și să facă acest lucru până la o dată clară: Anul Nou Evreiesc, 23 septembrie”.

Odată cu anunțul lui Macron de luna trecută, Franța este pe cale să se alăture unui grup tot mai mare de națiuni care au decis să recunoască Palestina în contextul ofensivei israeliene din Fâșia Gaza, care a fost lansată în urmă cu aproape doi ani ca răspuns la atacul comis de Hamas în Israel.

Israelul analizează propunerea de armistițiu în Gaza

În prezent, Israelul este presat să accepte propunerea de încetare a focului cu care organizația palestiniană militantă Hamas a fost de acord și despre care se spune că îi este aproape identică variantei promovate anterior de SUA, potrivit The Guardian.

O sursă oficială egipteană a declarat, luni, pentru Reuters, că proiectul cuprinde o suspendare a operațiilor militare israeliene pe o perioadă de 60 de zile și enunță un cadru pentru un acord cuprinzător care să pună capăt conflictului izbucnit în octombrie 2023. Prevede, totodată, eliberarea a jumătate dintre ostaticii ținuți în Fâșia Gaza și a unor prizonieri palestinieni din Israel.

Partea israeliană a spus că va da un răspuns cel târziu vineri.