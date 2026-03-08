Macron, primul lider occidental care discută cu președintele Iranului de la izbucnirea războiului. Apelul președintelui francez

Președintele francez Emmanuel Macron i-a transmis președintelui iranian, într-o discuție de duminică, forțele Teheranului trebuie să înceteze să mai atace alte țări din regiune, precum și să garanteze libertatea de navigație, „punând capăt închiderii de facto a strâmtorii Ormuz”, potrivit The New York Times și Euronews.

Emmanuel Macron este primul lider din Occident care discută cu Masoud Pezeshkian în actualul context de securitate.

„Am subliniat necesitatea ca Iranul să înceteze imediat atacurile împotriva țărilor din regiune”, a declarat șeful statului francez, într-o postare pe X.

Totodată, Macron a spus că i-a transmis lui Pezeshkian „îngrijorarea gravă” cu privire la programul nuclear al Iranului și cel de rachete balistice, precum și în ceea ce privește „activitățile destabilizatoare din regiune” ale Teheranului.

În cadrul dialogului, liderul francez a menționat și cazurile lui Cécile Kohler și Jacques Paris, doi cetățeni francezi eliberați dintr-o închisoare iraniană în noiembrie și transferația la ambasada Franței din Teheran, după mai bine de trei ani de detenție în baza unor acuzații de spionaj. Macron a descris repatrierea lor drept o „prioritate absolută”.

Potrivit președintelui francez, el și liderul iranian Masoud Pezeshkian au convenit să țină legătura.

Macron, vizită în Cipru

Președintele Franței va face luni o vizită în Cipru, unde o bază britanică a fost lovită cu o dronă de miliția libaneză pro-iraniană Hezbollah în urmă cu o săptămână, determinându-l pe Macron să trimită portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană și să desfășoare și alte forțe în regiune.

În Cipru, cel mai apropiat stat UE din punct de vedere geografic de Orientul Mijlociu, Macron se va întâlni cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, și cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, potrivit Le Monde.

Vizita la Pafos este o demonstrație de „solidaritate” și vor fi discutate detalii pentru „consolidarea securității în jurul Ciprului și în estul Mediteranei”, a declarat Palatul Elysée duminică.