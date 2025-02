Macron vrea trupe europene în Ucraina după încheierea unei păci pentru a o „garanta” în fața rușilor

Emmanuel Macron. Credit line: Youtube via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a insistat joi că nu intenţionează să trimită militari în Ucraina „mâine”, ci doar după ce se încheie o pace, cu scopul de a o „garanta” în fața Rusiei, relatează AFP, citată de News.ro.

„Nu am decis să trimit mâine trupe în Ucraina, nu. Ceea ce avem în vedere este mai degrabă să trimitem forţe pentru a garanta pacea după ce va fi negociată”, a declarat joi Macron, într-un schimb de opinii cu internauți pe rețelele de socializare.

Întrebat despre o angajare în Ucraina, preşedintele francez a propus desfăşurarea unor forţe europene după încheierea războiului din Ucraina, care să prevină un nou atac rus.

„Este o discuţie pe care o avem între europeni”, a precizat el.

„Vrem să evităm ca Rusia să reînceapă, aşa cum a făcut mereu în ultimii ani. Nu voi decide acum să trimit trupe, ci mai degrabă trupe care să garanteze pacea (după conflict)”, a subliniat Macron.

În același timp, președintele francez a estimat că „nimeni nu are dreptul să spună” că „Ucraina nu are dreptul să intre” în UE sau NATO.

„Cred că în momentul în care ne aflăm, în timp ce Ucraina este în război și rezistă și își pierde zilnic copiii pentru a-și apăra teritoriul, nimeni nu are dreptul să spună: Ucraina nu are dreptul să intre în Uniunea Europeană, Ucraina nu are dreptul să intre în NATO”, a afirmat președintele francez, potrivit căruia acest punct „va face parte din negocierile de pace”.