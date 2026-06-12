MAE de la Chișinău anunță că sunt și victime din România în accidentele cu opt morți din Ungaria

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu precizări privind accidentul rutier grav ce a avut loc vineri în vestul Ungariei, afirmând că printre cele 8 persoane care și-au pierdut viața se numără inclusiv cetățeni români, nu doar moldoveni.

„Printre persoanele implicate în accident s-ar afla persoane care dețin cetățenia Republicii Moldova și a României. Identitatea și cetățenia victimelor nu au fost deocamdată confirmate oficial și urmează să fie stabilite de autoritățile competente”, transmite MAE de la Chișinău într-un comunicat.

Potrivit informațiilor preliminare comunicate Ambasadei Republicii Moldova la Budapesta de către autoritățile ungare, primul accident s-a produs între un vehicul de deservire a drumului și un autocamion. Autoritățile au informat că autocamionul era înmatriculat în Turcia și era condus de un cetățean turc.

Accidentul în care au murit cetățeni români a avut loc pe autostrada M1

Ulterior, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. „Conform datelor preliminare furnizate de autoritățile competente, șapte persoane aflate în microbuz și-au pierdut viața, iar alte două au fost transportate în stare gravă la spital”, transmite MAE de la Chișinău.

Accidentul s-a produs pe autostrada M1, care leagă Budapesta de granița cu Austria în apropierea orașului Győr, la 122 km vest de Budapesta.

Microbuzul implicat în accidentul din Ungaria, FOTO: Csaba Krizsan / AP / Profimedia

Întrebați pe grupul de presă despre accidentul din Ungaria, reprezentanții Ministerului român al Afacerilor Externe au transmis că urmează să revină cu informații.

Prim-ministrul maghiar Peter Magyar declarase mai devreme în cursul zilei, într-un mesaj publicat pe Facebook, că victimele erau cetățeni străini. El nu a precizat naționalitatea lor.

„Transmit sincere condoleanțe familiilor”, a spus Magyar.

Poliția a declarat site-ului de știri 24.hu că toate victimele erau bărbați, că microbuzul avea numere de înmatriculare moldovenești.