MAE de la Chișinău anunță că sunt și victime din România în accidentele cu opt morți din Ungaria
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu precizări privind accidentul rutier grav ce a avut loc vineri în vestul Ungariei, afirmând că printre cele 8 persoane care și-au pierdut viața se numără inclusiv cetățeni români, nu doar moldoveni.
„Printre persoanele implicate în accident s-ar afla persoane care dețin cetățenia Republicii Moldova și a României. Identitatea și cetățenia victimelor nu au fost deocamdată confirmate oficial și urmează să fie stabilite de autoritățile competente”, transmite MAE de la Chișinău într-un comunicat.
Potrivit informațiilor preliminare comunicate Ambasadei Republicii Moldova la Budapesta de către autoritățile ungare, primul accident s-a produs între un vehicul de deservire a drumului și un autocamion. Autoritățile au informat că autocamionul era înmatriculat în Turcia și era condus de un cetățean turc.
Accidentul în care au murit cetățeni români a avut loc pe autostrada M1
Ulterior, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. „Conform datelor preliminare furnizate de autoritățile competente, șapte persoane aflate în microbuz și-au pierdut viața, iar alte două au fost transportate în stare gravă la spital”, transmite MAE de la Chișinău.
Accidentul s-a produs pe autostrada M1, care leagă Budapesta de granița cu Austria în apropierea orașului Győr, la 122 km vest de Budapesta.
Întrebați pe grupul de presă despre accidentul din Ungaria, reprezentanții Ministerului român al Afacerilor Externe au transmis că urmează să revină cu informații.
Prim-ministrul maghiar Peter Magyar declarase mai devreme în cursul zilei, într-un mesaj publicat pe Facebook, că victimele erau cetățeni străini. El nu a precizat naționalitatea lor.
„Transmit sincere condoleanțe familiilor”, a spus Magyar.
Poliția a declarat site-ului de știri 24.hu că toate victimele erau bărbați, că microbuzul avea numere de înmatriculare moldovenești.