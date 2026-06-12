Două accidente consecutive pe o autostradă în Ungaria. Opt persoane din autovehicule cu numere de Moldova au murit

Șapte persoane au murit și două au fost rănite în vestul Ungariei, vineri dimineața, când un microbuz care transporta nouă persoane s-a ciocnit cu un camion oprit în trafic din cauza unui accident produs anterior pe autostrada M1, a anunțat poliția maghiară, scrie Reuters.

Accidentul, produs pe M1, care leagă Budapesta de granița cu Austria, în direcția Viena, în apropierea orașului Győr, la 122 km vest de Budapesta, a a avut loc la scurt timp după un alt accident înregistrat în aceeași zonă, în care un camion s-a ciocnit cu o autoutilitară pentru construcții, provocând moartea unei persoane și aglomerarea traficului.

Prim-ministrul maghiar Peter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că victimele erau cetățeni străini.



„Transmit sincere condoleanțe familiilor”, a spus Magyar.

Liderul de la Budapesta nu a specificat naționalitatea victimelor, iar poliția nu a răspuns imediat la întrebările Reuters privind această informație.

Poliția a declarat site-ului de știri 24.hu că toate victimele erau bărbați, că microbuzul avea numere de înmatriculare moldovenești. Și camionul implicat în primul accident avea numere de înmatriculare moldovenești.

Potrivit site-ul 24.hu, un treilea accident grav s-a produs vineri dimineață pe autostrada M3, pe sensul spre Budapesta, unde un camion a intrat într-un pod.