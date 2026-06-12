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Actualitate

Două accidente consecutive pe o autostradă în Ungaria. Opt persoane din autovehicule cu numere de Moldova au murit

Alexandra Coșlea
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Șapte persoane au murit și două au fost rănite în vestul Ungariei, vineri dimineața, când un microbuz care transporta nouă persoane s-a ciocnit cu un camion oprit în trafic din cauza unui accident produs anterior pe autostrada M1, a anunțat poliția maghiară, scrie Reuters.

Accidentul, produs pe M1, care leagă Budapesta de granița cu Austria, în direcția Viena, în apropierea orașului Győr, la 122 km vest de Budapesta, a a avut loc la scurt timp după un alt accident înregistrat în aceeași zonă, în care un camion s-a ciocnit cu o autoutilitară pentru construcții, provocând moartea unei persoane și aglomerarea traficului.

Prim-ministrul maghiar Peter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că victimele erau cetățeni străini.

„Transmit sincere condoleanțe familiilor”, a spus Magyar.

Liderul de la Budapesta nu a specificat naționalitatea victimelor, iar poliția nu a răspuns imediat la întrebările Reuters privind această informație.

Poliția a declarat site-ului de știri 24.hu că toate victimele erau bărbați, că microbuzul avea numere de înmatriculare moldovenești. Și camionul implicat în primul accident avea numere de înmatriculare moldovenești.

Potrivit site-ul 24.hu, un treilea accident grav s-a produs vineri dimineață pe autostrada M3, pe sensul spre Budapesta, unde un camion a intrat într-un pod.