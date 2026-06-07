MAE, despre dialogul Șoșoacă – Putin: „Singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor”

„Prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii”, a transmis Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, într-o serie de mesaje publicate duminică pe X.

El nu o numește direct pe Diana Șoșoacă, dar indică evenimentul de la Sankt Petersburg unde europarlamentara a fost prezentă și a intrat în dialog direct cu Vladimir Putin căruia i-a spus că românii sunt admiratori ai poporului rus și că și-ar dori să aibă pace cu Rusia.

„Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE si statele membre reprezinta valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani”, a scris oficialul din MAE pe X.

La forumul de la St. Petersburg, Șoșoacă a transmis că România „nu are președinte” și s-a prezentat drept președinta SOS România, despre care a spus că este „singurul partid de opoziție”. În replica dată duminică, Țărnea îi transmite că nu reprezintă statul român.

„Rusia a încercat să arate că nu este izolată făcând paradă cu cele câteva excepții jenante dintre cei aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni. Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor”, a mai scris purtătorul de cuvânt.

Ce a mai făcut Șoșoacă în Rusia

Dincolo de dialogul cu Putin, la forumul de afaceri supranumit și „Davosul lui Putin”, Șoșoacă a vorbit în același panel în care a luat cuvântul și Marina Tauber, fostă vicepreședintă a partidului ȘOR din Moldova, căutată internațional după ce a fost condamnată la închisoare.

Diana Șoșoacă a declarat că România are nevoie de „diplomaţi ai păcii, nu ai confruntării” şi că prezenţa sa la Sankt Petersburg reprezintă „o mână întinsă în favoarea păcii şi a dialogului”, după tensiunile generate de incidentul cu drona rusească căzută peste un bloc din Galaţi.