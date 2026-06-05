Diana Șoșoacă, în dialog cu Putin la Sankt-Petersburg: „Noi nu avem un președinte”. Ce i-a răspuns liderul de la Kremlin

Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă (SOS România) s-a adresat președintelui rus Vladimir Putin, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt-Petersburg, transmițându-i acestuia că românii ar fi admiratori ai poporului rus și că și-ar dori să aibă pace cu Rusia.

În sesiunea în care Putin s-a adresat participanților la Forumul de la Sankt-Petersburg, o scurtă intervenție a avut și Diana Șoșoacă.

„Românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia. Nu vrem să-i ajutăm pe ucraineni, să le dăm bani și arme, dar, din nefericire, România este condusă de la Bruxelles. Nu vă pot transmite salutările călduroase ale președintelui pentru că noi nu avem un președinte”, a spus Șoșoacă.

„Vă admirăm pentru forța voastră”

Ea s-a prezentat ca președinta SOS România, despre care a spus că ar fi „singurul partid de opoziție”.

„Și nu vă pot transmite un salut călduros de la președintele nostru pentru că noi nu avem un președinte, din punctul nostru de vedere. Eu sunt președintele partidului politic SOS România”, a adăugat ea.

„Vreau să vă transmit din adâncul inimii poporului român și europenilor, care gândesc și au creier, că vrem să cooperăm cu Rusia, nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume și una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța voastră și admirăm întregul popor rus (…) Sper ca într-o scurtă perioadă de timp să nu o mai avem pe Ursula von der Leyen drept președintă a Comisiei Europene”, a mai spus Diana Iovanovici-Șoșoacă.

Putin i-a răspuns cerându-i să-i salute pe români din partea sa, dar pe cei care sunt ortodocși.

„Nu pot și, sincer să fiu, nici nu vreau să comentez afacerile interne ale României, dar avem aici prietenul din Arabia Saudită care a menționat că Rusia rămâne o țară preponderent ortodoxă. Ei bine, și România este ortodoxă și dorința mea este să transmiteți urările mele de bine pentru toți ortodocșii din România”, a spus Vladimir Putin.

La aceeași masă cu Marina Tauber

Aceasta a fost a doua intervenție a europarlamentarei filo-ruse la forumul supranumit „Davosul lui Putin”, după ce, cu o zi înainte, a vorbit în același panel în care a luat cuvântul și Marina Tauber, fostă vicepreședintă a partidului ȘOR din Moldova, căutată internațional după ce a fost condamnată la închisoare.

Diana Șoșoacă a declarat că România are nevoie de „diplomaţi ai păcii, nu ai confruntării” şi că prezenţa sa la Sankt Petersburg reprezintă „o mână întinsă în favoarea păcii şi a dialogului”, după tensiunile generate de incidentul cu drona rusească căzută peste un bloc din Galaţi.

„Am venit aici pentru că România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută viitorul lumii. Nu putem lipsi de la masa marilor dezbateri internaţionale şi apoi să pretindem că ne apărăm interesele naţionale. În timp ce actuala putere de la Bucureşti a ales calea deteriorării relaţiilor diplomatice cu Federaţia Rusă, eu am ales să vin aici pentru a menţine deschis un canal de comunicare”, a declarat Şoşoacă.